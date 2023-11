Überfall auf Rewe-Getränkemarkt: Täter zücken Schusswaffe

Der Rewe-Getränkemarkt an der Mündelheimer Straße geriet ins Visier der Räuber.

Duisburg. Zwei Unbekannte haben im Eingangsbereich des Getränkemarktes im Duisburger Süden eine Schusswaffe gezückt. Die Kripo fahndet nach den Tätern.

Zwei maskierte Räuber haben am Freitagmorgen den Rewe-Getränkemarkt an der Mündelheimer Straße in Duisburg-Hüttenheim überfallen.

Das Duo lauerte gegen 7.50 Uhr im Eingangsbereich zwei Mitarbeitern auf und bedrohte sie mit einer Schusswaffe. Den Angestellten gelang es, sich in Sicherheit zu bringen und die Tür zu verschließen. Die Täter mussten ohne Beute flüchten.

Überfall auf Getränkemarkt in Duisburg-Hüttenheim: Kripo fahndet

Die Kripo fahndet nun nach ihnen. Laut Beschreibung trug einer der Unbekannten einen schwarzen Kapuzenpullover. Sein Komplize trug einen orangenen Kapuzenpulli und eine weiße Kappe. Beide hatten weiße Handschuhe an. Die Ermittler vermuten, dass die Männer sich schon ab 7.30 Uhr in der Nähe des Getränkemarkts aufhielten, wohl in dem Bereich des katholischen Pfarramtes Maria Himmelfahrt.

Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Bereits im August war der Getränkemarkt in das Visier von Räubern geraten. Damals suchte die Polizei auch mit einem Helikopter und konnte einen 39 Jahre alten Mann festnehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg