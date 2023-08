Überfall auf Rewe-Getränkemarkt: Großfahndung nach Räuber

Duisburg. Bewaffneter Raubüberfall auf einen Rewe-Getränkemarkt in Hüttenheim: Die Polizei fahndet mit Hubschrauber und Hundestaffel nach einem Mann.

Großeinsatz der Polizei Duisburg nach einem bewaffneten Raubüberfall am Mittwoch, 23. August, auf einen Rewe-Getränkemarkt an der Mündelheimer Straße in Hüttenheim: Ein unbekannter Mann hielt sich nach Angaben eines Polizeisprechers gegen 16.40 Uhr in dem Geschäft auf, als er plötzlich die Kassiererin wegschubste und Bargeld aus der Kasse nahm.

Er flüchtete mit dem Geld aus dem Getränkemarkt, traf auf dem Parkplatz auf einen Rewe-Mitarbeiter, der ihn ansprach und stoppen wollte. Daraufhin zog der Unbekannte eine Schusswaffe, zielte auf den Mitarbeiter und konnte so seine Flucht zu Fuß fortsetzen.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, suchte mit Hubschrauber und Hundestaffel nach dem Mann. Er ist weiterhin flüchtig, teilte der Polizeisprecher am Donnerstagmorgen außerdem mit.

Nach Zeugenaussagen ist der mutmaßliche Täter 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hat hellbraune Haare mit Vokuhila und einen hellbraunen-orangenen Bart. Der Mann trug eine Brille, ein schwarzes Käppi, einen hellgrauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und blaue Sneaker. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

