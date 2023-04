Überfall auf Netto-Filiale: Flüchteten Täter mit BMW?

Die Polizei vermutet, dass ein schwarzer BMW im Zusammenhang mit dem Überfall in Duisburg-Großenbaum steht. (Symbolbild)

Duisburg. Zwei Männer haben eine Netto-Filiale im Duisburger Süden überfallen. Die Polizei vermutet, dass ihr Fluchtwagen ganz in der Nähe stand.

Nach dem Überfall auf eine Netto-Filiale in Duisburg-Großenbaum am Mittwochabend hat die Polizei bei den Ermittlungen einen BMW mit Kölner Kennzeichen in den Fokus genommen.

Mitarbeiterinnen hatten gegen 21.50 Uhr den Notruf gewählt, weil zwei maskierte Täter sie angegriffen und Geld aus der Kasse genommen hatten. Sie steckten Scheine und Münzen in einen hellen Jutebeutel und flüchteten.

Überfall in Duisburg: Zeugen berichten von schwarzem BMW

Zeugen berichteten, dass während des Überfalls ein schwarzer BMW mit eingeschaltetem Warnblinklicht im Umfeld des Supermarkts gestanden habe. Zwei Männer seien zu dem Auto gelaufen und dann in Richtung Rahm gefahren.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die Ermittler gehen davon aus, dass der BMW und die Insassen im Zusammenhang mit der Tat stehen. Die Supermarkt-Mitarbeiterinnen beschrieben die Täter als etwa 1,70 groß und dunkel gekleidet. „Sie wirkten auf die Zeugen jugendlich“ berichtete die Polizei. Hinweise auf die Räuber und den BMW nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg