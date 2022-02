Überfall auf Lottoladen in Baerl: Polizei stellt Verdächtige

Duisburg. Ein Duo hat in Duisburg-Baerl einen Lottoladen überfallen und dort mit Pistolen gedroht. Hinweise aus dem Fluchtwagen führen zu jungen Männern.

Die Polizei Duisburg hat am Samstag zwei Männer festgenommen, die am Morgen in Baerl einen Lottoladen an der Augustastraße überfallen haben sollen.

Nach Informationen der Polizei stürmten die beiden 21-Jährigen gegen 9.15 Uhr in die Lotto-Annahmestelle, bedrohten eine Mitarbeiterin (68) und zwei Kunden (36 und 59) mit Pistolen, nahmen sich Bargeld und flüchteten in einem Ford.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Den Fluchtwagen fanden Unterstützungskräfte der Weseler Polizei später abgestellt an der Grafschafter Straße. Über das Auto erlangten die Ermittler Hinweise, die zu den Tätern führten.

Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg