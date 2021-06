Überfall Überfall auf Kiosk in Duisburg: Inhaber mit Messer bedroht

Duisburg. Die Duisburger Kripo sucht nach zwei Kiosk-Räubern. Die Täter bedrohten in Obermarxloh den Inhaber des Geschäfts mit einem Messer.

Zwei Unbekannte haben am Montagnachmittag in Duisburg-Obermarxloh den Kiosk an der Kampstraße überfallen und den Inhaber mit einem Messer bedroht.

Laut Polizei schubsten die beiden Männer den Inhaber zur Seite, drohten ihm und flüchteten mit Geld aus der Kasse in Richtung Kantstraße.

Die Kripo sucht nun nach den Räubern, die schwarze Mund-Nasen-Masken getragen haben und laut Beschreibung 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein sollen.

Der stabilere der beiden Täter hat braune, kurze Haare und trug ein hellblaues T-Shirt. Sein Komplize hat blonde, kurze Haare und trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt.

Zeugenhinweise zu dem Duo nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

