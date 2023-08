Überfall auf Rewe-Getränkemarkt: 38-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat den Duisburger in der Altstadt festgenommen (Archivbild).

Duisburg. Die Duisburger Polizei hat einen 38-Jährigen festgenommen. Er soll mit einer Pistole einen Rewe-Getränkemarkt in Hüttenheim überfallen haben.

Ein Überfall auf den Rewe-Getränkemarkt in Duisburg-Hüttenheim hat am vergangenen Mittwoch eine Großfahndung der Polizei ausgelöst (wir berichteten). Nun haben Beamte einen Verdächtigen festgenommen.

Während einer Streifenfahrt am Montagnachmittag erkannten die zivilen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Räuber in der Altstadt wieder, nach dem sie mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera gesucht hatten. Sie nahmen den 38 Jahre alten Duisburger auf der Beekstraße fest.

Überfall auf Rewe-Getränkemarkt in Duisburg-Hüttenheim: Verdächtiger in U-Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Am Tattag soll der 38-Jährige in dem Getränkemarkt in die Kasse gegriffen und mit einer Pistole auf Mitarbeiter gezielt haben.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg