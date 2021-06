Über drei Millionen Euro für zwei Duisburger Klimaprojekte

Wo jetzt noch der „Weiße Riese“ an der Ottostraße 24-30 in Homberg steht, soll nach dem Abriss der Stadtpark Hochheide entstehen. Das Projekt wird aus Bundesmitteln gefördert.

Duisburg. Drei Millionen Euro aus einem Klimaprogramm des Bundes fließen nach Duisburg. Für diese Projekte in Homberg und Huckingen werden sie verwendet.

Rund drei Millionen Euro aus dem „Sonderprogramm zur Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ des Bundes gehen an Duisburger Klimaprojekte. Das teilen die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir mit.

Özdemir, der für eine Förderung des zukünftigen Stadtparks Hochheide geworben hatte, freut sich über die Bundesmittel: „Dieses Projekt liegt mir sehr am Herzen, denn durch den Abbruch der Weißen Riesen soll Aufbruch durch diesen neuen Anziehungspunkt entstehen. Auf der Rückbaufläche von insgesamt drei Hochhauskomplexen schaffen wir eine Freizeit- und Begegnungsstätte für die Menschen im Quartier und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur CO 2 -Reduktion.“

Der Park soll zum sozialen Treff- und Aufenthaltsort werden, die Verdunstungsleistung durch Flächenentsiegelung steigen, neue Wasserflächen ermöglichen, die Biodiversität steigern und Rückhalteflächen bei Starkregen schaffen.

Baumrigolen für das Neubaugebiet Am Alten Angerbach in Huckingen

Bärbel Bas freut sich über die Förderung eines Klimaprojekts im Neubaugebiet „Am Alten Angerbach“. Für eine wassersensiblen Stadtgestaltung sollen Baumrigolen an sechs Standorten installiert werden. Das sind Pflanzräume, die unterirdisch Regenwasser auffangen, die Bäume damit in Trockenzeiten versorgen und die Straßen vor Überflutung schützen. Mit dem Projekt soll die Bodenfeuchtigkeit in modernen Baumrigolen mit jener in Standardpflanzgruben verglichen werden.

„Durch die Baumrigolen erhoffen wir uns einen gesünderen Baumbestand, der mehr Schatten und Verdunstungskühle spendet. Zugleich sollen die Straßen bei Starkregen durch Überflutungen geschützt werden. Ich freue mich, dass dieses Projekt nun vom Bund mit 45.000 Euro unterstützt wird“, so Bas.

Mit dem Bundesprogramm zur Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel fördert der Bund Projekte, die einen Beitrag zur klimagerechten Stadtentwicklung leisten. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am Mittwoch die Förderung von bundesweit 150 Projekten mit insgesamt 100 Millionen Euro im Rahmen des Sonderprogramms beschlossen.

