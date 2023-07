U79-Haltestelle: Seniorin stürzt mit Elektromobil ins Gleis

An der Straßenbahnhaltestelle Kremerstraße in Duisburg stürzte die Seniorin hinab.

Duisburg. Eine 83-Jährige ist an einer Duisburger Straßenbahnhaltestelle mit ihrem Elektromobil ins Gleis gestürzt. Sie wird nun im Krankenhaus behandelt.

Eine 83-Jährige ist am Dienstagnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle Kremerstraße in Duisburg mit ihrem motorisierten Krankenfahrstuhl ins Gleisbett gestürzt.

Die Seniorin wartete gegen 16.50 Uhr gemeinsam mit ihrem Enkel (25) auf die U79. Als sie dabei mit dem Krankenfahrstuhl rangierte, steuerte sie versehentlich auf die Bahnsteigkante zu und stürzte hinab.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

„Glück im Unglück: Während sie stürzte, fuhr keine Bahn in die Haltestelle ein“, berichtet die Polizei. Rettungssanitäter brachten die verletzte Seniorin zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg