U16-Wahl in Duisburg: Jugendliche für SPD und Grüne

Duisburg. Bei der U16-Wahl in Duisburg, eine Woche vor der Kommunalwahl, wählten Kinder und Jugendliche unter 16 SPD und Grüne an die Spitze.

Die Kinder und Jugendlichen in Duisburg haben eine Woche vor der Kommunalwahl bereits ihre Favoriten benannt. Bei der U16-Wahl kamen SPD und Grüne klar auf die vordersten Plätze, wie der Jugendring Duisburg nach der ersten Auswertung mitteilt.

Die Duisburger Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren waren aufgerufen, bereits am Freitag, 4. September, ihr Kreuz zu machen. Wählen konnte man in 20 Wahllokalen in Schulen, Jugendzentren sowie Einrichtungen der Jugendverbände quer durch die Stadt. Nach ersten Hochrechnungen gaben ca. 1800 junge Duisburger ihre Stimme zur U16 Kommunalwahl ab. In Duisburg leben in der Altersgruppe zwischen 10 und 16 Jahren 28.239 Menschen.

U16-Wahl: 27,1 Prozent stimmten für die SPD, 26,53 Prozent für die Grünen

Die abschließenden Ergebnisse werden am Montag veröffentlicht. Nach der ersten Auswertung wählten die jungen Menschen in dieser fiktiven Wahl die Listen der SPD mit 27,10 Prozent auf Platz 1, dicht gefolgt von den Grünen mit 26,53 Prozent. Die CDU ergatterte 12,1 Prozent, Linke kamen auf 8,05 Prozent, die FDP auf 4,66 Prozent, JUDU auf 4,72 Prozent, die Tierschutz-Partei auf 5,39 Prozent. AfD, WGD und Die Partei landeten im 3-Prozent-Bereich.

„Heute haben junge Menschen gezeigt, dass sie politisches Interesse haben und durchaus in der Lage sind von ihrer Stimme Gebrauch zu machen. Die Wahlbeteiligung verdeutlicht, dass sie sich eine politische Meinung bilden und diese vertreten“, sagt Jugendring-Vorsitzende Jennifer Jonczyk. „Darum fordern wir: Gebt auch jungen Menschen eine Stimme bei Wahlen!“

Jonczyks Dank gilt zahlreichen engagierten Helfern, Lehrern, Jugendverbänden und Jugendzentren. Sie haben diese Wahl mit der Bereitstellung von Wahllokalen und der Auszählung möglich gemacht. (aka)

Weitere Infos unter www.u18.org