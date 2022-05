U-Haft: Dieb will bei Kaufland Schnaps für 270 Euro stehlen

Duisburg. Ein 36-Jährige sitzt in Duisburg in Untersuchungshaft. Der Mann wollte bei Kaufland in Kaßlerfeld zwei Wodka- und acht Whiskyflaschen stehlen.

Ein 36 Jahre alter Schnaps-Dieb sitzt seit Mittwochvormittag in Duisburg in Untersuchungshaft.

Einem Ladendetektiv war der Mann am Dienstagabend um 18.50 Uhr in der Kaufland-Filiale in Kaßlerfeld aufgefallen. Der 30-Jährige beobachtete den Dieb dabei, wie er die Diebstahlsicherungen an zwei Wodka- und acht Whiskyflaschen entfernte und die Beute im Wert von 270 Euro in seinem Rucksack verstaute.

Der Ladendetektiv brachte den 36-Jährigen in sein Büro und alarmierte die Polizei. Die brachte den Mann zunächst ins Gewahrsam, bevor er dann dem Haftrichter vorgeführt wurde.

