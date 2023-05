U-Boot U17 kommt nach Duisburg: Hier gibt’s den besten Blick

Das historische U-Boot U17 wird von Rotterdam nach Speyer transportiert – am 12. Mai übernachtet es in Duisburg.

Duisburg. Am Freitag macht der Transport von U17 Halt in Duisburg. Wo es den besten Blick auf das spektakuläre, 500 Tonnen schwere U-Boot gibt.

Spektakulärer Besuch steht kurz bevor: Das historische U-Boot U17 ist auf dem Weg von Rotterdam nach Speyer und macht am Freitag in Duisburg Station. Am frühen Abend, gegen 17.30 Uhr, soll der Schubverband mit dem 500-Tonnen-Koloss an der Mercator Insel anlegen.

Die Reise des ausgedienten U-Bootes der Bundeswehr dauert insgesamt sechs Tage. Am Donnerstag verlässt U17 den Hafen von Dordrecht, kurz vor Rotterdam, und verbringt die erste Nacht in Nijmegen. Duisburg am Freitag ist dann der zweite Stopp. Laut dem Technik Museum Speyer, wo U17 künftig ausgestellt werden soll, ist hier mit der Ankunft gegen 17.30 Uhr zu rechnen.

U-Boot U17 übernachtet an der Mercator Insel in Duisburg

Wer das Eintreffen verfolgen und das U-Boot bestaunen will, hat den besten Blick von der Friedrich-Ebert-Brücke, die Ruhrort mit Homberg verbindet. Die Aussichtsplattform bietet einen hervorragenden Blick auf die Mercator Insel. Von dort führt außerdem eine Treppe hinab, sodass man U17 problemlos bis zum Anleger folgen kann. Tipp: Am Ruhrorter Ende der Friedrich-Ebert-Brücke gibt es auf beiden Seiten Parkmöglichkeiten.

Die Abfahrt erfolgt am Samstag schon in aller Früh – um 6 Uhr soll der Transport aufbrechen und weiter den Rhein hinauffahren. Die Nacht von Samstag auf Sonntag verbringt U17 dann in Köln. Weitere Stationen sind Lahnstein, Mainz und Mannheim; die Ankunft in Speyer ist für den 17. Mai geplant.

Von der Aussichtsplattform auf der Friedrich-Ebert-Brücke hat man einen hervorragenden Blick auf die Mercator Insel und kann diese auch über eine Treppe erreichen. Foto: Christian Schmitt

Wer mag, kann die Reise auch online verfolgen. Das Technik Museum hat eine Live-Tracking-Funktion eingerichtet – auf der Karte unter www.technik-museum.de/u17 ist jederzeit nachvollziehbar, wo sich U17 gerade befindet. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Geschichte und zu den technischen Eigenschaften des Bootes sowie zu der künftigen Ausstellung.

Gebaut wurde U17 bei der Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) in Kiel, nach seiner Taufe 1972 stand es bis 2010 in Diensten der Bundesmarine. Das besondere: Während eines Übungsprogramms überquerte es als erstes deutsches Nachkriegs-U-Boot den Atlantik und ankerte in Baltimore, wo zuletzt 1916 ein deutsches U-Boot eingelaufen war. Seit seiner Außerdienststellung hatte das U-Boot im Marinearsenal in Wilhelmshaven gelegen.

