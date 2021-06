Turbo-Biker sammeln auch ohne 24-Stunden-Rennen Spenden

Stramme Waden und ein großes Herz: Die Siemens Turbo-Biker sammeln Jahr für Jahr Spenden für den Bunten Kreis und den Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte (VKM) in Duisburg – mit oder ohne Pandemie.

Duisburg. Das Mountainbike-Rennen im Landschaftspark Duisburg fällt aus, trotzdem trommeln die Siemens Turbo-Biker um Peter Bongartz für Spenden.

Das 24-Stunden-Mountainbike-Rennen im Landschaftspark Duisburg ist seit über einem Jahrzehnt eng verknüpft mit den Siemens Turbo-Bikern und ihren Spendensammlungen für den Bunten Kreis und den Verein Körper- und Mehrfachbehinderte (VKM). Die Traditionsveranstaltung Anfang August fällt wegen Corona zum zweiten Mal aus – was Peter Bongartz und Co. nicht davon abhält, wieder die große Spendentrommel zu rühren.

„Wir wissen, wie wichtig die Arbeit der Vereine in Zeiten der Pandemie ist“, teilen die Biker in einer Mitteilung mit. Eltern mit kranken und behinderten Kindern bräuchten besonders jetzt Hilfe und Begleitung, wo andere Teile ihres Netzwerkes wegfielen. Und weiter: „Es gilt Isolation, Ängste und Unsicherheiten dieser Familien zu lindern oder im besten Fall zu verhindern.“

Siemens Turbo-Biker sammeln in Duisburg seit 2010 Spenden

Seit 2010 nehmen die Siemens-Mitarbeitenden am 24-Stunden-Rennen teil und sammeln Geld für die beiden Duisburger Organisationen. Federführend ist Peter Bongartz, der die Kampagne in diesem Jahr zum letzten Mal in die Hand nimmt – im kommenden Jahr sagt der Motivator dem aktiven Berufsleben Lebewohl.

Umso mehr freuen sich die Biker über zahlreiche Spenden, die auf folgendes Konto gehen:

Peter Bongartz (IBAN: DE 90 5001 0700 0001 7458 90).

Auch per Paypal nimmt die Kampagne Geld entgegen, den Link gibt es hier oder unter www.paypal.com/pools/c/8AD4oxXKXw. In fünf Tagen kamen dort bislang knapp 900 Euro zusammen (Stand 29. Juni).

