DVG Tunnel in Duisburg gesperrt: Folgen für 901, 903 und U79

Duisburg. Im Duisburger Stadtbahntunnel finden laut DVG am Wochenende (25./26. März) Gleisbauarbeiten statt – mit Folgen für die Linien 901, 903 und U 79.

Wie die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mitteilt, gibt es von Samstag, 25. März, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 26. März, Betriebsende, im Stadtbahntunnel zwischen den Haltestellen „Duissern“ und „Duisburg Hbf.“ Gleisbauarbeiten. Die Folge: Auf den Linien 903 und U79 fahren streckenweise Busse (Schienenersatzverkehr) statt Bahnen.

Was die Linie 901 betrifft: An der Haltestelle „Duisburg Hbf.“ halten die Bahnen in beiden Fahrtrichtungen nur auf den oberen Bahnsteigen.

Auf dem Streckenabschnitt der Linie 903 zwischen „Rheintörchenstraße“ und „Hamborn Rathaus“ fahren in beiden Richtungen Busse statt Bahnen – ebenso wie auf dem Abschnitt der U79 zwischen „Platanenhof“ und „Meiderich Bf.“.

Weitere Informationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter 0203 60 44 555 und in der DVG-App.

