Türken feiern Testspiel-Sieg gegen Deutschland mit Autokorso

So wie hier nach dem Wahlsieg von Recep Tayyip Erdoğan im Mai hat auch der Testspiel-Sieg der türkischen Nationalmannschaft gegen Deutschland wieder zu einem Autokorso in Duisburg geführt. (Archivfoto)

Duisburg. Den 3:2-Erfolg über Deutschland haben Fans der türkischen Fußball-Nationalelf auch in Duisburg gefeiert – mit Autokorso und einem Hupkonzert.

Es war ein Testspiel, ein Gradmesser für die bevorstehende Fußball-EM – und doch haben türkische Anhänger den 3:2-Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft mit einem Autokorso auf Duisburgs Straßen gefeiert.

Mehrere Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie Autos hupend durch den Duisburger Norden fahren. So ist etwa die vollgestopfte Duisburger Straße in Hamborn zu sehen. Aus den Fenstern der Autos werden türkische Flaggen gehalten, sogar eine bengalische Fackel ist zu sehen.

Autokorso in Duisburg ohne größere Zwischenfälle

Anscheinend blieben die Feierlichkeiten aber friedlich: Wie die Leitstelle der Polizei auf Nachfrage bestätigt, seien im System keine größeren Zwischenfälle hinterlegt. Zu Verkehrsstörungen oder Ordnungswidrigkeiten sei es nicht gekommen, so ein Polizeibeamter. Einen Einsatz habe es aufgrund einer Ruhestörung durch ein Hupkonzert gegeben. Wie viele Menschen auf den Straßen gefeiert haben, ist unklar.

DFB-Elf im Olympiastadion ausgepfiffen

Schon bei dem Spiel im Berliner Olympiastadion hatten Zehntausende türkische und türkischstämmige Fans im mit 72.592 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion mächtig Stimmung gemacht: Die Heimpremiere von Bundestrainer Julian Nagelsmann wirkte wie ein Auswärtsspiel. Bereits beim Aufwärmen wurden die deutschen Spieler lautstark ausgepfiffen. Als DFB-Kapitän Ilkay Gündogan auf der Stadionleinwand zu sehen war, waren ebenfalls laute Buh-Rufe zu hören. Der 33-Jährige spielte erstmals gegen das Heimatland seiner Eltern.

