Türkei: So kämpfen ISAR-Retter gegen Beton, Zeit und Kälte

Die Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany aus Duisburg ist in der Türkei nach den schweren Erdbeben vom 6. Februar in Kirikan im Einsatz.

Duisburg. 41 Ehrenamtliche der Duisburger Organisation ISAR retten in der Türkei verschüttete Menschen. Ihr Sprecher berichtet von dramatischen Einsätzen.

Auch mehrere Tage nach den schweren Erdbeben im Grenzgebiet der Türkei und Syrien werden in den Trümmern noch Überlebende gefunden. Die Rettung von verschütteten Menschen sei allerdings sehr kompliziert, sagte Stefan Heine von der Duisburger Organisation ISAR (International Search and Rescue Germany) am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Bei einer Frau dauere der Rettungsversuch schon 35 Stunden an.

Bereits am Dienstag waren 41 Freiwillige der privaten Organisation mit sieben Rettungshunden in der türkischen Provinz Hatay eingetroffen, berichtete der ISAR-Pressesprecher. „Drei Menschen konnten wir schon lebend aus den Trümmern herausholen. Aktuell arbeiten sich unsere Helfer noch zu einer Frau vor.“ Sie befinde sich unter einem eingestürzten mehrstöckigen Haus. Unmittelbar nachdem die Hunde reagierten, habe das Team Kontakt zu der Frau aufgenommen. „Sie spricht auch mit uns und wir können sie über einen Schlauch mit Wasser und Medizin versorgen“, sagte Heine. „Wir müssen uns durch dicke Betondecken arbeiten, ohne die Stabilität zu gefährden. Das ist äußerst kompliziert und auch gefährlich.“ Die Helfer müssten einen wahren Kraftakt leisten.

Die Helfer von ISAR würden ihren Einsatz fortsetzen, solange noch Hoffnung besteht, Überlebende zu finden, betonte Heine. Einen allgemeinen Richtwert gebe es nicht. Es müsse jedoch sichergestellt sein, dass die Verschütteten mit Wasser versorgt werden. Im aktuellen Fall erschwere die Kälte die Rettungsaktion. „Aber für uns gilt: Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte der ISAR-Sprecher.

Die 2003 gegründete gemeinnützige Hilfsorganisation ISAR Germany ist nach eigenen Angaben international bei Unglücksfällen, humanitären und Naturkatastrophen im Einsatz. Zu den insgesamt 170 ehrenamtlichen Helfern gehören Beschäftigte von Rettungsdiensten, der Feuerwehr und Krankenhäusern. (epd)

