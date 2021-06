Trubel um Duisburgs Hauptfeuerwache: Das steckt dahinter

An der Duisburger Feuerwache sammelten sich zahlreiche Einsatzfahrzeuge.

Duisburg. Um Duisburgs Hauptfeuerwache gab es am Mittwochmittag Verkehrsbehinderungen. Vor Ort sammelten sich zahlreiche Einsatzfahrzeuge.

In Duisburg-Duissern ist es am Mittwochmittag rund um die Hauptfeuerwache an der Wintgensstraße zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Der Grund: Dort sammelten sich zahlreiche Einsatzfahrzeuge aus dem Stadtgebiet. Die Polizei musste Straßen dafür teilweise sperren.

Die Fahrzeuge und die Einsatzkräfte der Feuerwehr fuhren dann von Duisburg aus nach Krefeld, um dort die Bereitschaft der dortigen Feuerwehr abzulösen. Diese war vor Ort seit Dienstagabend nach dem Unwetter im Dauereinsatz.

Der Starkregen traf die Nachbarstadt mit über 500 Unwetter-Einsätzen wesentlich stärker als Duisburg. Fahrzeuge steckten in überfluteten Unterführungen fest, mehrere Menschen wurden verletzt, ein Schulgebäude lief voller Wasser – der Unterricht musste ausfallen.

