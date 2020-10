Duisburg. Es gibt ab Samstag, 10. Oktober, wieder öffentliche Laufzeiten in der Duisburger Eissporthalle. Das müssen Kufenflitzer wegen Corona beachten.

Pünktlich zu Beginn der Herbstferien und erstmals seit Ende März gibt es ab Samstag, 10. Oktober, wieder öffentliche Laufzeiten in der Eissporthalle an der Margaretenstraße in Duisburg-Neudorf. Dies teilt Tom Södler, neuer Geschäftsführer der Betreiberfirma „p+c event- und sportmarketing GmbH“ um Ralf Pape, auf Nachfrage der Redaktion mit. Der geplante Start Mitte September musste demnach wegen Corona verschoben werden. Nun habe die Stadt grünes Licht für das vorgelegte Konzept gegeben.

So sind laut Södler ab sofort samstags von 13.15 bis 15.45 Uhr eine Familien-Laufzeit mit Einlass um 12.45 Uhr und abends von 19.15 bis 22 Uhr (Einlass 18.45 Uhr) auch wieder eine Eislauf-Disco geplant.

Sonntags ist Eislaufen von 13.15 bis 14.45 Uhr und von 15 bis 17 Uhr angesagt. Montags bis freitags soll die Eisfläche Schülern jeweils von 8 bis 10 Uhr vorbehalten sein. Jeweils von 10 bis 12 Uhr kann dann wieder jeder aufs Eis.

Eissporthalle Duisburg: Pro Laufzeit sind maximal 150 Kufenflitzer zugelassen

Coronabedingt sind Laufwege in der Halle vorgegeben. Foto: Södler

Coronabedingt, so Södler, sind pro Laufzeit maximal 150 Kufenflitzer zugelassen. Sie müssen demnach auf dem Eis Abstand halten, aber keine Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. In der Halle herrscht ansonsten Maskenpflicht. Laufwege werden über Pfeile vorgegeben.

Die Umkleideräume seien geöffnet. Dies gelte auch für dortige mit mit Spuckschutz gesicherte Ausleihe. „Wir haben außerdem die Bänke so positioniert, dass genügend Abstand gehalten werden kann“, erklärt Södler. In der Pistenbar gebe es vorerst nur Getränke in Flaschen, verpackte belegte Brötchen und Schnitten sowie Süßigkeiten.

Am besten online ein Ticket buchen

Wer Eislaufen möchte, kann laut Södler ein Ticket für die jeweilige Laufzeit am besten online buchen und bezahlen.

Dies soll ab Freitagabend, 9. Oktober, auf www.jomizu-arena.de möglich sein. „Das ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber wünschenswert“, sagt der Geschäftsführer. „Dann geht’s auch an der Kasse schneller.“ Erwachsene zahlen 5 Euro, Rentner, Studenten und Schüler 4 Euro und Kinder unter acht Jahren 2,50 Euro.

