Trödelmarkt Duisburg: Highlights für Frauen und Vintage-Fans

So wie im April in Witten (Archivbild) finden im Mai nun der „Mädchen Klamotte – Mädelsflohmarkt“ in Duisburg statt. Weitere Trödelmarktmarkt-Termine in der Übersicht.

Duisburg. Im Mai warten viele Trödelmarkte in Duisburg auf Besucher – mit Highlights besonders für Frauen und Vintage-Fans. Zur großen Terminübersicht.

In Duisburg gibt es mehrere Trödelmärkte, die regelmäßig stattfinden. Saison startet im März.

„Mädchen Klamotte“ ist im Mai ein Highlight für Frauen in Duisburg.

Der Mai bietet mehr als 14 Termine für Flohmärkte in Duisburg.

Die nächsten Trödelmärkte auf dem Ikea-Parkplatz und der Mühlenweide finden im Juni statt.

Die Trödelsaison in Duisburg hat begonnen und es darf wieder mit Vergnügen um jeden Euro gefeilscht werden. Neben den großen Trödelmärkten, an denen auch gewerbliche Händler teilnehmen, werden etwa auch in Hinterhöfen oder an Jugendzentren der Rhein-Ruhr-Stadt regelmäßig Flohmärkte für Schnäppchenjäger und Raritätensucher veranstaltet.

Die Redaktion sammelt – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit – Trödelmarkt-Termine in Duisburg, bei denen Besucher und Besucherinnen etwa nach Kinderkleidung, Secondhand-Mode oder Spielzeug stöbern können. Und vielleicht entpuppt sich der erworbene Flohmarkt-Fund als Rarität, die bei der beliebten ZDF-Sendung „Bares für Rares“ glatt eine höhere Summe erzielen könnte. Viel Spaß bei der Suche nach verborgenen Schätzen oder dem neuen Lieblingsteil!

Ist heute ein Trödelmarkt in Duisburg?

Zwar kann die Lust auf Trödelmarkt in Duisburg nicht an jedem Tag im Mai gestillt werden – doch mehr als 14 Termine locken in die Stadt. Dazu zählen beliebte Flohmärkte im Sportpark und Rheinhausen. Ebenfalls gibt es einen Trödelmarkt nur für Frauen und Märkte, bei denen Kinder im Fokus stehen. Zu den Terminen im Überblick:

Samstag und Sonntag, 13./14. Mai – Rheinpark-Trödelmarkt

Auf dem ehemaligen Industriegelände, das inzwischen als Freizeitareal genutzt wird, findet der Hochfelder Rheinpark-Trödelmarkt statt und lädt an die Rheinfront ein. Der Verkauf startet samstags um 8 Uhr und sonntags um 11 Uhr. Das Ende des Marktes ist jeweils um 18 Uhr. Zugelassen sind private und gewerbliche Händler.

Wer ebenfalls trödeln möchte: Die Standgebühr richtet sich nach der Größe des Stands und beträgt für private Anbieter am Samstag acht Euro und am Sonntag zehn Euro je Meter. Gewerbliche Händler zahlen samstags 16 Euro und sonntags 18 Euro.

Adresse: Liebigstraße 5, 47053 Duisburg

Der Rheinpark-Trödelmarkt in Duisburg aus der Luft. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2016. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Samstag, 13. Mai – Tempel-Trödel für Kindersachen

Mit einem Trödelmarkt für Kindersachen lockt das Jugendzentrum Tempel der evangelischen Friedenskirchengemeinde in Bergheim. Unter dem Motto „Von Eltern für Eltern“ werden unter anderem Kinderkleidung, Babyausstattung und Spielzeug angeboten. In der Vergangenheit konnten sich Besucherinnen und Besucher auf bis zu 100 private Trödelstände freuen. Zusätzlich gibt es Angebote für Kinder, unter anderem steht eine Hüpfburg bereit. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten : 10 bis 14 Uhr

: 10 bis 14 Uhr Adresse : Peschmannstraße 2, 47228 Duisburg-Bergheim.

: Peschmannstraße 2, 47228 Duisburg-Bergheim. Wer trödeln möchte: Die Standgebühr beträgt fünf Euro je laufender Meter. Zugelassen werden nur Privatpersonen, eine Anmeldung per E-Mail ist zwingend erforderlich (standanmeldung@t-online.de).

Samstag, 13. Mai – Vintagemode zum Kilopreis mit „Vino Kilo“

Zwar kein klassischer Trödelmarkt, aber ein nachhaltiges Konzept: Kiloweise Vintage-Klamotten kann man bei der „Vino Kilo“-Veranstaltung in der Kletterhalle „Monkeyspot“ einkaufen. Im Angebot ist Kleidung bekannter Marken aus den 1960er bis 2000er Jahren in den Größen XXS bis zu Plus-Größen. Auch Accessoires wie Ledertaschen, Schals und Gürtel sind im Angebot. Der Preis pro Kilogramm beträgt 50 Euro. Es gibt limitierte Freikarten. Mehr Infos und Tickets auf vinokilo.events

Öffnungszeiten : 11 bis 19 Uhr

: 11 bis 19 Uhr Adresse: Neuenhofstraße 91, 47055 Duisburg

Samstag, 13. Mai – Trödelmarkt mit Kunst in Huckingen

Zu einem Trödelmarkt mit Haushaltsauflösung laden die Geschwister Julia und Till Liestmann auf das Gelände der ehemaligen Galerie Liestmann ein. Verkauft werden an diesem Tag unter anderem Kunst und Bilderrahmen, die Galerist Jörg Liestmann über die Jahre sammelte. Duisburgs einziger Vergoldemeister war Ende 2022 mit 63 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Öffnungszeiten : 10 bis 17 Uhr

: 10 bis 17 Uhr Adresse: Düsseldorfer Landstraße 390, 47259 Duisburg

Der Nachlass aus der Galerie Liestmann wird verkauft. Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

Sonntag, 14. Mai – Mädchenklamotte – der Mädelsflohmarkt im Steinhof

Ein Trödelmarkt nur für die Frauenwelt findet am 14. Mai im Duisburger Steinhof statt. Interessierte können Secondhand-Mode, Accessoires, Schuhe und Schmuck erwerben. In der Halle soll es auch Umkleiden geben, um die neuen Lieblingsteile direkt anprobieren zu können. Angeboten werden auch Baby- und Kinderkleidung sowie Zubehör. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro.

Öffnungszeiten : 11 bis 16 Uhr

: 11 bis 16 Uhr Adresse : Im Steinhof an Düsseldorfer Landstraße 347, 47259 Duisburg

: Im Steinhof an Düsseldorfer Landstraße 347, 47259 Duisburg Wer trödeln möchte: Alle Standplätze sind bereits ausgebucht. Ein zweiter Termin in Duisburg ist am 15. Oktober geplant. Mehr Infos auf maedchenklamotte.de

Wann ist wieder Trödelmarkt in Wedau?

Mittwoch, 17. Mai – Mittwochströdelmarkt

An gleich drei Terminen im Mai findet noch der Mittwochströdelmarkt statt: Neben dem 17. Mai auch noch am 24. und 31. Mai. Jeweils in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr wird auf dem Gelände des P2 vor der Schauinsland-reisen-Arena im Sportpark Duisburg-Wedau getrödelt. Laut Veranstalter werden Antiquitäten, außergewöhnliche Sammlerstücke und diverse gebrauchte Waren angeboten.

Öffnungszeiten : 8 bis 14 Uhr

: 8 bis 14 Uhr Adresse : Sportpark Duisburg, P2, Kalkweg/Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

: Sportpark Duisburg, P2, Kalkweg/Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg Wer trödeln möchte: Für Privatpersonen gilt ein Preis von fünf Euro, gewerbliche Anbieter zahlen zehn Euro je laufenden Meter.

Samstag, 20. Mai – Straßentrödelmarkt in Bissingheim

In Bissingheim findet ein Straßentrödelmarkt statt. Anwohner verkaufen Waren für Kinder sowie aus dem Haushalt – Kleidung, Schuhe, Spielzeug oder Küchenutensilien. Auch Kleidung für Erwachsene soll angeboten werden. Waffeln, Kuchen, Currywurst und Getränke warten ebenfalls auf die Besucher. Der Markt ist in den Einfahrten der Anwohner auf der Berglehne 1 bis 69 zu finden.

Öffnungszeiten : 10 bis 15 Uhr

: 10 bis 15 Uhr Adresse: Berglehne 1 bis 69, 47279 Duisburg

Wo ist am Sonntag Trödelmarkt in Duisburg? 21. Mai – Altmarkt Hamborn

Der Hamborner Altmarkt-Trödel lädt zur Schnäppchenjagd im Herzen des Stadtteils ein. Auf dem Marktplatz präsentieren bis zu 50 Händler und Trödler ihr Angebot. Der Trödelmarkt des städtischen Veranstalters Duisburg Kontor ist für Privatpersonen und gewerbliche Händler geöffnet.

Öffnungszeiten : 11 bis 18 Uhr

: 11 bis 18 Uhr Adresse : Hamborner Altmarkt, 47166 Duisburg

: Hamborner Altmarkt, 47166 Duisburg Wer trödeln möchte: Standgelder je laufender Meter – Privatpersonen acht Euro, gewerblich 16 Euro.

Aussortierte Barbies bringen Kinderaugen zum Strahlen: Gesehen auf einem Trödelmarkt in Duisburg. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Trödelmärkte auf Baumarkt-Parkplätzen

Der Veranstalter AR Märkte wird im Mai an drei Sonntagen drei Trödelmärkte in Duisburg organisieren. Am 18. Mai auf dem Toom-Parkplatz in Wanheimerort (Forststraße 36), am 21. Mai auf dem Bürgermeister-Wendel-Platz in Homberg sowie am 26. Mai auf dem Hellweg-Parkplatz an der Westender Straße in Meiderich. Getrödelt wird laut der Internetseite von 6 bis 17 Uhr. Mehr Infos: richter-troedelmaerkte.de

Wann ist wieder Trödelmarkt auf der Mühlenweide?

Der nächste Ruhrorter Hafentrödel auf der Mühlenweide findet erst wieder im Juni statt. Am 3. und 4. Juni (Samstag & Sonntag) wird wieder auf der Mühlenweide getrödelt.

Wann ist der nächste Trödelmarkt in Duisburg bei Ikea?

Der nächste Trödelmarkt auf dem Ikea-Parkplatz in Duisburg findet am 4. Juni statt. Dann wird in der Zeit von 11 bis 18 Uhr an der Beecker Straße 80 getrödelt.

Ihre Kita oder Schule in Duisburg veranstaltet in den kommenden Monaten einen Flohmarkt, bei Ihnen im Viertel ist ein großer Hinterhof-Trödelmarkt geplant? Melden Sie sich gerne mit Veranstaltungsinfos bei uns. E-Mail: redaktion.duisburg-waz@funkemedien.de. Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

