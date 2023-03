Mutter und Sohn wurden in Duisburg brutal überfallen.

Polizei Tritt in den Rücken: Mutter und Sohn in Duisburg überfallen

Duisburg. Fünf Unbekannte haben eine Mutter (60) und ihren Sohn (31) in Mittelmeiderich verfolgt und brutal überfallen. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen.

Fünf Unbekannte haben nach Angaben der Polizei Duisburg am Samstag (4. März) gegen 18.50 Uhr eine Mutter (60) und ihren Sohn (31) erst verfolgt und dann brutal überfallen. Die beiden waren am Meidericher Bahnhof aus einer Bahn gestiegen, das Quintett lief ihnen hinterher. Im Bereich Herkenberger Straße/Singstraße trat einer der Verfolger dem Sohn in den Rücken und nahm ihm das Handy ab.

Anschließend flüchteten die Männer, die etwa Mitte zwanzig Jahre alt sind, zurück in Richtung Meidericher Bahnhof. Einer von ihnen trug eine auffällige weiße Jacke.

Hinweise zu der Gruppe nimmt die Polizei telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

