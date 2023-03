Auf Portalen wie Tripadvisor liegen einige Restaurants in Duisburg ganz vorne in der Gunst der Gäste. Das Poukhoun mit seinem laotischen Essen (im Bild) ist nur eines davon.

Essen & Trinken Tripadvisor, Google und Co.: Duisburgs Top-Restaurants

Duisburg. Im Internet gibt es Tausende Bewertungen von Restaurants in Duisburg. Das sind auf den einschlägigen Plattformen die Top-Lokale der Stadt.

Gourmet-Wegweiser wie Guide Michelin oder Gault & Millau lassen Restaurants von Profi-Testern bewerten. Die Empfehlungen der Feinschmecker werden jährlich aktualisiert; auch in Duisburg tauchen immer mal neue Lokale in den Rankings auf. Andere Plattformen überlassen das Urteilen der breiten Masse – auf Portalen wie Tripadvisor oder Facebook wurden teilweise Hunderte Bewertungen für einzelne Duisburger Lokale abgegeben.

Welche Restaurants sind die besten in Duisburg?

Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Kategorie ein Restaurant angesiedelt ist. Ein Schnellimbiss kann die gleiche Top-Bewertung erlangen wie ein Sternerestaurant, sofern er die Erwartungen seiner Gäste erfüllt.

Wichtig: Lässt man sich auf einschlägigen Plattformen die laut Community besten Lokale der Stadt anzeigen, gilt es ein paar Dinge zu beachten. Oft werden nämlich Rankings nicht einfach nach dem Durchschnittswert aller Bewertungen ermittelt, sondern nach komplexen Algorithmen dieser Seiten. Zudem ist es Gastronomen auch möglich, gute Bewertungen im Internet zu kaufen.

Das Restaurant Küppersmühle gehört zu den besten in Duisburg – da sind sich Profi-Tester und die breite Masse der Internet-Rezensenten einig. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Essen und Trinken in Duisburg: Die Top 10 auf Tripadvisor

Die wohl bekannteste Plattform für Restaurantbewertungen ist Tripadvisor. Wie schon der Name verrät, werden dort auch Hotels oder Aktivitäten rezensiert. Die Ergebnisse werden laut Tripadvisor anhand eines „Popularitätsindex“ sortiert, „basierend auf der Qualität, der Aktualität und der Anzahl der Bewertungen, die ein Unternehmen von den Nutzern erhält“. In Duisburg führt das zu diesem Ergebnis:

Poseidon, Rheinhausen

Gyros und Souvlaki bietet jedes griechische Restaurant an. Im Poseidon im Duisburger Westen ist das Angebot noch umfangreicher und umfasst neben Grill-Klassikern mit Pommes und Tzatziki auch traditionelle Mezedes (Vorspeisen), gegrillten Fisch oder vegetarische griechische Hausmannskost. Das Restaurant wirbt auf seiner Webseite mit dem „Travellers Choice Award“, der ihm in den Jahren 2021 und 2022 von Tripadvisor verliehen wurde.

Jägerstraße 2, 47228 Duisburg, www.poseidonduisburg.de

Nuh’s Thai Schnellrestaurant, Dellviertel

Das Nuh’s ist eines der beliebtesten asiatischen Restaurants in der Innenstadt. Vor allem in der Mittagszeit muss man manchmal Glück haben, überhaupt noch einen Tisch zu bekommen. Reservierungen sind allerdings möglich. Auf der Speisekarte stehen bekannte Imbissgerichte, vor allem Currys, die dann wahlweise mit Fleisch- oder Fischbeilage oder vegetarisch gegessen werden können.

Dellplatz 6, 47051 Duisburg, www.nuhs-thairestaurant.de

Pesas AllSteaks, Neudorf

Dry Aged, Wagyu – Pesas AllSteaks am Sternbuschweg bietet einige der trendigsten Fleischsorten an. Auf dem Grill landen aber auch Burger, Lamm, Schwein, Geflügel oder Fisch. Salat gibt es vom Büffet. In dem Lounge-artig eingerichteten Restaurant können die Gäste außerdem Cocktails, Longdrinks oder auch Champagner trinken.

Sternbuschweg 296, 47057 Duisburg, www.haus-roesgen.de

Poukhoun, Hochfeld

Auch im Poukhoun gibt es Curry, doch hier liegt der Fokus ganz besonders auf der laotischen Küche. Die Speisen sind oft fruchtig, außerdem gibt es laotische Mörser-Gerichte, etwa mit gestampfter Papaya oder gestampfter Gurke. Das alles in schlichtem Holzambiente.

Heerstraße 256, 47053 Duisburg

Im Webster in Duisburg wird eigenes Bier gebraut. Foto: Kai Kitschenberg / FFS

Küppersmühle, Innenstadt

Das Restaurant Küppersmühle ist nun wirklich kein Geheimtipp und gehört zu den renommiertesten Gastronomien der Stadt. Hier wartet gehobene Küche mit regionalen Zutaten in der atmosphärischen Umgebung des Innenhafens. Das „Kü-Menü“ mit vier Gängen gibt es inklusive Weinbegleitung für 95 Euro.

Philosophenweg 49-51, 47051 Duisburg, www.kueppersmuehle-restaurant.de

Webster Brauhaus, Dellviertel

Seit über 30 Jahren wird am Dellplatz im alten Kolping-Haus Bier gebraut – das Webster ist in Duisburg Kult. Die Wirte lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, haben zunehmend auch vegetarische und vegane Gerichte auf die Karte genommen, ohne Haxen-Liebhaber dabei zu verprellen. Bei wärmeren Temperaturen lockt der Biergarten.

Dellplatz 14, 47051 Duisburg, www.webster-brauhaus.de

[Neuigkeiten aus der Duisburger Gastro-Szene, Neueröffnungen und Restaurant-Kritiken – zur Spezialseite]

Antiocheia, Röttgersbach

So alt wie das Webster ist das Antiocheia längst nicht, hat sich aber in den wenigen Jahren seines Bestehens zu einer Institution in Röttgersbach und Umgebung entwickelt. Das Antiocheia ist ein klassischer Familienbetrieb. Gekocht wird mediterran mit türkischem Akzent. Es gibt viel Lamm, Rindfleisch und Fisch auf der Speisekarte.

Mattlerstraße 11, 47169 Duisburg, www.antiocheia-duisburg.de

Renzis/Freya by Nöthel, Baerl

Es war ein Paukenschlag: Tobias und Astrid Bähner, die 16 Jahre lang erfolgreich verschiedene Restaurants in Baerl betrieben und mit dem Ausflugs- und Eventlokal Renzis Stammgäste weit über Duisburg hinaus gewonnen hatten, verkündeten Ende 2022, dass die Inhaber des Sternerestaurants Mod den Laden übernehmen. Sven Nöthel und Isabell Nöthel-Herbst locken jetzt unter dem Namen Freya mit „gesunder, regionaler und nachhaltiger Küche“; der Fokus liegt außerdem weiter auch auf Hochzeitsgesellschaften.

Grafschafter Straße 197, 47199 Duisburg, www.freya-location.de

Burger Nerds, Walsum

Burger der gehobenen Art verspricht das Lokal an der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße. Die Duisburger Filiale ist die erste des Franchise-Unternehmens und hält sich schon seit Sommer 2015 in Walsum. Inzwischen gibt es weitere Läden in Oberhausen, Bocholt und Wesel.

Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße 429, 47179 Duisburg, www.burgernerds.de

Enoteca La Trattoria, Innenstadt

Die Enoteca La Trattoria im Herzen von Duisburg ist vielen Freunden der „Cucina Italiana“ schon lange ein Begriff. Ganz in der Tradition italienischer Trattorien gibt es in der Enoteca eine authentische, landesübliche Küche. Wegen der umfangreichen Korken-Dekoration im Schaufenster wird das Lokal auch schon mal flapsig „Korken-Italiener“ genannt.

Friedrich-Wilhelm-Platz 2, 47051 Duisburg, www.enoteca-la-trattoria.de

Google: Sechs Restaurants in Duisburg haben 5,0 oder 4,9 Sterne

Bewertungen bei Google sind für Unternehmen die vielleicht wichtigsten. Denn suchen Nutzer nach einer Arztpraxis, einer Wäscherei oder eben einem Restaurant, sind diese Einträge meist die ersten, die sie sehen. Anders als auf Trip Advisor lassen sich die Ergebnisse nicht in bestimmter Reihenfolge anzeigen. Die Redaktion hat deshalb die Restaurants mit den höchsten Durchschnittsbewertungen – 5,0 Sterne beziehungsweise 4,9 Sterne – herausgesucht. In Duisburg sind es sechs an der Zahl:

Bistro Ginkgo

Laut Google-Rezensionen ist es das einzige 5-Sterne-Restaurant der Stadt: Das Ginkgo in der Nähe des Hauptbahnhofs verspricht „Asian Fusion“, mit Einflüssen aus der koreanischen, japanischen oder auch chinesischen Küche. Der Wirt nimmt sich viel Zeit, seine Gäste zu beraten. Alle Gerichte sind vegetarisch oder vegan.

Am Buchenbaum 20, 47051 Duisburg, www.bistro-ginkgo.de

Sternekoch Sven Nöthel betreibt in Duisburg-Baerl sowohl das Mod als auch das Freya. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

La Casa Comer, Innenstadt

Dorade, Wolfsbarsch, Rote Meerbarbe: Besonders an diesem Grill-Restaurant ist das üppige Fischangebot. Außerdem gibt es Steaks, türkisches Frühstück, orientalische Vorspeisen und Suppen sowie wechselnden Mittagstisch.

Düsseldorfer Straße 22, 47051 Duisburg, www.la-casa-comer.eatbu.com

Mimi e Rosa, Dellviertel

Für die Profi-Kritiker vom Gault & Millau gilt das Mimi e Rosa „als Treffpunkt für Menschen mit Liebe zu gutem Essen“. Gäste finden auf der wechselnden kleinen Karte klassische italienische Trattoria-Küche: So etwa Vitello tonnato, also Kalbsbraten in Thunfischsauce mariniert, oder Tagliolini con Salsiccia, feine Bandnudeln mit hausgemachter Fenchelbratwurst. Das aktuelle Angebot wird immer auf der Facebook-Seite des Restaurants bekanntgegeben.

Dellstraße 36, 47051 Duisburg, www.mimi-e-rosa-vino-e-cucina.eatbu.com

Mod by Sven Nöthel, Baerl

Duisburgs einziges Sternerestaurant betreibt Sven Nöthel im ländlichen Westen der Stadt. Hier fühlt es sich an wie der Besuch in einer großen, modernen Wohnküche. Über die Qualität der Speisen muss nichts mehr geschrieben werden. Versteht sich in einem Restaurant dieser Güteklasse eigentlich von selbst: Reservierungen sollten lange im Voraus erfolgen.

Grafschafter Straße 197, 47199 Duisburg, www.mod-dining.com

Asia Bowl, Innenstadt

Die herausragende Bewertung überrascht hier ein wenig: Der Asia Bowl in der City wirkt wie ein ganz herkömmlicher Asia-Imbiss, mit frittierter Ente, gebratenen Nudeln und anderem bekannten Fast Food aus dem Wok. Eine Erklärung könnte sein: Für dieses Lokal wurden bei Google erst elf Bewertungen abgegeben. Oder es schmeckt einfach besonders gut...

Sonnenwall 29, 47051 Duisburg

Sham, Neumühl

Für einen Besuch im Sham fahren viele Duisburger gerne mal in den Norden der Stadt. Das Restaurant wurde von Pater Tobias und seinem Projekt Lebenswert gegründet; der syrische Küchenchef bietet sowohl Speisen aus seiner Heimat an als auch – beim Mittagstisch – deutsche „gut-bürgerliche“ Klassiker. Bei Kochkursen können sich auch Hobbyköche an syrischen Gerichten versuchen.

Holtener Straße 176, 47167 Duisburg

Das Fischlokal Walsumer Hof ist eines der traditionsreichsten Restaurants in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Restaurant Guru

Ein anderes System als die oben genannten Plattformen wendet die Seite Restaurant Guru an. Hier werden Bewertungen von verschiedenen Quellen herangezogen, neben Tripadvisor und Google sind das Facebook, Yelp und Foursquare. Wie Tripadvisor listet auch der Restaurant Guru Küppersmühle, Poukhoun, Enoteca La Trattoria, Pesas AllSteaks sowie das Poseidon in den Top 10 für Duisburg. Außerdem sind darin diese weiteren Restaurants vertreten:

Walsumer Hof, Walsum

Wirt Matthias Langhoff betreibt eines der traditionsreichsten Restaurants in Duisburg und das wohl einzige echte Fischrestaurant der Stadt. Vor allem für seine Muscheln ist der Walsumer Hof nahe des Fähranlegers bekannt. Wer keine Muscheln mag oder außerhalb der Saison kommt, kann auch Räucherfisch, gebratenen Fisch oder Fischsuppe bestellen.

Rheinstraße 1647179 Duisburg, www.walsumerhof.de

Restaurant Corfu, Hochheide

Das Corfu hat fast vier Jahrzehnte auf dem Buckel. Liebhaber griechischer Küche bekommen hier traditionelle Vorspeisen und Grill-Klassiker, auch vom Lamm. Es gibt Aktionstage, dienstags etwa kostet ein Kilo Garnelen 21,90 Euro, donnerstags gilt ein Steak-Angebot.

Kirchstraße 173, 47198 Duisburg, www.corfu-restaurant.de

Villa Patrizia, Duissern

Die Villa Patrizia ist eine der vornehmsten Adressen in Duisburg und auch Stammgast in den bekannten Gourmet-Guides. Aus der Küche kommt traditionelle italienische Kost mit edlen Zutaten wie Trüffel oder Hummer. Wer mag, kann bei einem Überraschungsmenü die Auswahl der Speisen ganz dem Koch überlassen.

Mülheimer Straße 213, 47058 Duisburg, www.villa-patrizia.de

Mein Stübchen, Innenstadt

„Mein Stübchen“ liegt ideal, um nach oder während einer Shopping-Tour einzukehren. Die gut frequentierte Lage eignet sich auch für Berufstätige, um dort ihre Mittagspause zu verbringen. Dazu lädt die wöchentlich wechselnde Tageskarte ein, die eine preiswerte Alternative zum üblichen Kantinenangebot sein kann.

Kuhstraße 21, 47051 Duisburg, www.meinstuebchen.com

Monte Palma, Neudorf

Im Monte Palma essen die Duisburger seit 1989. Die Karte bietet reichliche Variationen der italienischen Küche (Pasta!), auch Fleisch und Fisch. Die Pizza gilt als eine der besten in der Stadt. Spricht für sich: Ins Monte Palma kommen besonders viele Stammgäste.

Nibelungenstraße 74, 47057 Duisburg, www.monte-palma-duisburg.eatbu.com

Hinweis der Redaktion: Alle gelisteten Bewertungen wurden zuletzt am 15. März 2023 abgerufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg