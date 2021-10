Die Polizei sucht nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Duisburg-Marxloh nach den Tätern.

Fahndung Trio überfällt Juwelier in Marxloh: 58-Jähriger gefesselt

Duisburg. Drei Männer haben am Montagvormittag ein Juweliergeschäft in Marxloh überfallen. Sie fesselten den Inhaber und erbeuteten Schmuck.

Drei Unbekannte haben am Montagvormittag ein Juweliergeschäft an der Weseler Straße in Duisburg-Marxloh überfallen.

Laut Polizei stürmte das Trio in den Laden, bedrohte und fesselte den 58 Jahre alten Inhaber. Anschließend schnappten sie sich Schmuck, verstauten die Beute in schwarzen Sporttaschen und flüchteten in Richtung Friedrich-Engels-Straße. Den Juwelier ließen sie leicht verletzt zurück.

Überfall auf Juwelier in Marxloh: Polizei Duisburg sucht Täter

Die Kriminalpolizei sucht nun nach den Räubern, die alle etwa 1,80 Meter groß sein sollen. Zur Tatzeit trugen sie dunke Kleidung. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

