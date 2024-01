Fahndung Trio raubt Mann nachts am Duisburger Hauptbahnhof aus

Duisburg Drei Männer haben einen 58-Jährigen am Duisburger Hauptbahnhof ausgeraubt. Die Kripo hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht.

Drei Männer haben in der Nacht zu Samstag einen 58-Jährigen an der U-Bahn-Station am Duisburger Hauptbahnhof ausgeraubt.

Gegen 1.30 Uhr sprachen sie ihr Opfer am Abgang im Bereich der Mülheimer Straße an und baten ihn, sein Handy benutzen zu dürfen. Als der 58-Jährige ihnen sein Smartphone in die Hand drückte, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht und entriss ihm sein Portemonnaie.

Überfall in Duisburg-Duissern: Kripo fahndet nach Trio

Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Die Kripo fahndet nun nach den Männern, die auf 27 bis 35 Jahre geschätzt werden. Laut Beschreibung des 58-Jährigen sollen „alle eine dunkle Hautfarbe haben“. Einer der Unbekannten ist demnach 1,60 Meter groß, hat eine korpulente Statur und trug helle Oberbekleidung.

Hinweise zu den Räubern nehmen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

