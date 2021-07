Mit Blumen haben zwei Diebinnen sich in eine Wohnung in Duisburg-Neumühl gemogelt.

Fahndung Trickdiebinnen mogeln sich mit Blumenstrauß in Wohnung

Duisburg. Mit einem Blumenstrauß in der Hand haben zwei Trickdiebinnen bei einer Duisburgerin (83) geklingelt. Eine Täterin soll sehr jung gewesen sein.

Zwei Trickdiebinnen haben am Dienstag in Duisburg-Neumühl zugeschlagen und die Schmuckschatullen einer 83-Jährigen ausgeräumt.

Die ungewöhnliche Masche der Täterinnen: Sie klingelten mit einem Blumenstrauß in der Hand gegen 13 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin an der Max-Planck-Straße. Dort stellten sie sich als Mutter und Tochter vor und behaupteten, Angehörige einer weiteren Bewohnerin des Mehrfamilienhauses zu sein.

Im Wohnzimmer übergab das Duo der Neumühlerin die Blumen und verließ die Wohnung 30 Minuten später. Kurz darauf bemerkte die 83-Jährige, dass ihr Schmuck fehlte. Die Frau alarmierte die Polizei.

Trickdiebstahl in Duisburg-Neumühl: Polizei sucht Zeugen

Die Kripo sucht nun nach den Täterinnen. Laut Beschreibung soll die ältere Diebin zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Ihre junge Komplizin wird auf 13 Jahre geschätzt. Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

