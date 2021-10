Trickdiebin gaukelt Duisburger Senior Hilfsbereitschaft vor

Duisburg-Hamborn. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen und Hinweise auf eine dreiste Trickdiebin. Sie gaukelte einem gehbehinderten Senior (79) Hilfsbereitschaft vor.

Eine dreiste Trickdiebin hat einen Senior mittels vorgegaukelter Hilfsbereitschaft bestohlen. Die Polizei Duisburg sucht jetzt Zeugen für die Tat in Alt-Hamborn und bittet um Hinweise.

Wie die Polizisten mitteilen, hat die Unbekannte am Donnerstag, 28. Oktober, gegen 11.30 Uhr einem 79-jährigen Duisburger vor seinem Zuhause an der Hamborner Straße angeboten, ihm dabei zu helfen, den Rollator in seine Obergeschosswohnung zu tragen.

Trickdiebin klaute Geld aus einem Schrank

Der Senior nahm demnach dankend an, ging mit der Frau in das Mehrfamilienhaus, wo sie ihn in seiner Wohnung in ein Gespräch verwickelte. In einem unbeobachteten Moment stahl die Trickdiebin Geld aus einem Schrank und verließ das Haus.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Verdächtige in Alt-Hamborn im Bereich der Hamborner Straße / Fürst-Pückler-Straße gesehen haben. Sie soll etwa 60 Jahre als sein, trug einen braunen Mantel, einen blauen knielangen Rock und dunkle Kniestrümpfe. Hinweise nimmt das Kriminalitätskommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

