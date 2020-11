Trickdiebe stehlen in Duisburg Handtasche einer 87-Jährigen

Duisburg. Zwei Trickdiebinnen haben in Duisburg eine 87-Jährige bestohlen. Die Frauen gelangten mit einer Masche in die Wohnung der Seniorin.

Zwei Trickdiebinnen haben am Mittwoch einer 87-Jährigen in Friemersheim die Handtasche gestohlen.

Laut Polizei sprachen die beiden Frauen die Seniorin gegen 11 Uhr vor ihrem Haus an der Sedanstraße an. Sie baten darum, bei ihr auf Toilette gehen zu dürfen. Die hilfsbereite Friemersheimerin ließ das Duo in ihre Wohnung. Nachdem die Frauen wieder gegangen waren, fiel der 87-Jährigen auf, dass ihre braune Lederhandtasche der Marke Seeger fehlte.

Trickbetrüger machen in Duisburg-Duissern keine Beute

Männliche Trickbetrüger scheiterte kurz darauf um 14.30 Uhr an der Felsenstraße in Duissern. Ein Mann, der sich als Stadtmerke-Mitarbeiter vorstellte, gelangte zwar in die Wohnung einer 70-Jährigen und informierte wohl per Funk auch einen Komplizen. Beute machte das Duo allerdings nicht.

In beiden Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 32 und nimmt Hinweise zu den Trickdieben unter 0203 280 0 entgegen.

