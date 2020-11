Trickdiebe schlagen zu – Polizei Duisburg warnt per Telefon

Duisburg. Trickbetrüger haben in Duisburg erneut zugeschlagen. Beamte informieren per Telefon, wie sich Ältere gegen Trickbetrug schützen können.

Zwei falsche Polizisten und ein dringender Gang zur Toilette – mit diesen beiden Maschen schlugen Trickbetrüger am Dienstag in Duisburg zu. Gegen 13 Uhr hatten sich zunächst zwei Männer gegenüber einem Senior im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Nettelbeckstraße in Neudorf-Nord als Polizisten ausgegeben.

Sie erzählten dem 86-Jährigen, dass man bei ihm eingebrochen habe und sie nun seine Wohnung anschauen müssten. Der Duisburger gewährte Zutritt. Die beiden falschen Polizisten zeigten ihm die durchwühlten Schränke und verließen die Wohnung. Wenig später berichtete er einer Nachbarin von dem mutmaßlichen Einbruch. Sie riefen die echte Polizei, die vor Ort keine Hinweise auf einen Einbruch finden konnte und deswegen von einem Trickbetrug ausgeht. Was die falschen Beamten gestohlen haben, ist zurzeit noch unklar.

Trickbetrüger in Duisburg: Polizei bittet um Hinweise

In einem zweiten Fall haben eine unbekannte junge Frau und ein Kind zwischen 16 und 16.30 Uhr einer Seniorin an der Waterkampstraße in Obermarxloh vorgegaukelt, Mutter und Tochter zu sein und nach einer Oma zu suchen. Das etwa fünf bis sechs Jahre alte Mädchen mit dunklen Haaren gab außerdem vor, auf die Toilette zu müssen. Die 87-Jährige ließ beide eintreten.

Die Trickdiebinnen lenkten die Seniorin dann ab und verließen anschließend ihre Wohnung. Wenig später fiel der Duisburgerin auf, dass die Unbekannten aus ihrem Tresor Bargeld gestohlen hatten. Die vermeintliche Mutter soll etwa 20 Jahre alt sein und ebenfalls dunkle Haare haben. Das Duo trug einen Mund-Nasen-Schutz.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise : Wer verdächtige Personen zur Tatzeit beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 0203 2800 .

Trickbetrug: Polizei Duisburg informiert per Telefon über Gefahren

Wie sich ältere Menschen gegen Trickbetrug und Einbrecher schützen können, darum geht es am Donnerstag (26. November) in der Online- und Telefonsprechstunde der Kriminalprävention. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr stehen Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer und sein Kollege Marcus Franken unter der Telefonnummer 0203 280 1500 Rede und Antwort und sind gleichzeitig auf der Facebook-Seite der Polizei (Suche: Polizei.NRW.DU) erreichbar.