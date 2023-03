Trickdiebe schlagen in Duisburg zu und erbeuten Schmuck

In mindestens zwei Fällen klingelten die Trickdiebe an Wohnungstüren in Duisburg.

Duisburg. Die Polizei fahndet nach einem Trickdieb-Duo. In Duisburg gelangten die Männer mit einer Masche in die Wohnungen von Seniorinnen.

Unbekannte haben am Mittwoch in Duisburg in zwei Fällen Schmuck aus den Wohnungen zweier Seniorinnen gestohlen.

Gegen 10.20 Uhr gelangten die Trickdiebe in die Wohnung einer 93-Jährigen an der Schlachthofstraße in Röttgersbach. Sie hatten der Frau zuvor vorgelogen, dass sie in der Wohnung „Arbeiten durchführen“ müssten. In einem unbeobachteten Moment griffen die Täter dann nach der Schmuckkassette der Duisburgerin und verschwanden.

Trickdiebe machen in Duisburg Beute: Polizei ermittelt

Mit der gleichen Masche verschaffte sich ein Duo wenig später, um 12.15 Uhr, Zutritt zur Wohnung einer 86 Jahre alten Frau im Bereich Dorotheen-/Annastraße in Hochemmerich. Dort erbeuteten sie ebenfalls wertvollen Schmuck und flüchteten.

Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt zu den Fällen und bittet in diesem Zusammenhang auch Nachbarn, bei denen die Männer ebenfalls geklingelt haben, um Hinweise. Außerdem benötigen die Ermittler noch Details für Personenbeschreibungen. Informationen nehmen sie unter 0203 280 0 entgegen.

