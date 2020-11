Trickdiebe schlagen in Duisburg zu – Polizei warnt Senioren

Duisburg. Trickbetrüger haben in Duisburg zwei Seniorinnen um ihren Schmuck gebracht. Hörspiele der Polizei sollen Senioren vor Betrugsmaschen schützen.

Ein falscher Stadtwerkemitarbeiter und ein dringender Telefonanruf – mit diesen beiden Maschen schlugen Trickbetrüger am Donnerstagnachmittag in Duisburg zu und brachten zwei Seniorinnen um ihren Schmuck.

An der Nikolaistraße in Wanheimerort hatte sich ein vermeintlicher Stadtwerkemitarbeiter gegen 14.40 Uhr unter dem Vorwand die Wasserleitungen auf ihre Funktion überprüfen zu müssen, Zugang zu der Wohnung einer 87-Jährigen verschafft. Mit Schmuck im Gepäck verschwand er wieder.

Der Verdächtige soll circa 40 Jahre alt und mit etwa 1,60 Metern Körpergröße auffallend klein gewesen sein. Die Seniorin beschreibt ihn als schlanken Mann mit kurzen Haaren, der zur Tatzeit einen grau-blauen Pullover getragen haben soll.

Trickdiebinnen in Rheinhausen bringen 83-Jährige um Schmuck

In einem zweiten Fall in Rheinhausen sprachen zwei Frauen gegen 17 Uhr eine 83-Jährige vor ihrem Haus an der Stormstraße an und fragten, ob sie ihr Telefon für einen dringenden Anruf nutzen dürften. Die Seniorin zeigte sich hilfsbereit und ließ die beiden Frauen in die Wohnung. Als das Duo wieder weg war, fehlte Schmuck.

Die Trickbetrügerinnen sollen etwa 20 Jahre alt sein. Eine war ungefähr 1,75 Meter groß, von rundlicher Statur und hatte dunkles, lockiges Haar. Sie trug dunkle Kleidung und weiße Turnschuhe. Die andere war circa 1,65 Meter groß und hatte dunkles, glattes Haar.

Prävention: Polizei hat Hörbücher für Senioren aufgenommen

Zeugen werden gebeten, sich unter 0203 2800 an die Polizei zu wenden. Präventionstipps, wie Angehörige vor Trickbetrug geschützt werden können, erhalten sie bei der Kriminalprävention der Duisburg Polizei unter 0203 280 4254.

Hilfreiche Tipps auf einem anderen Weg bietet die Polizei Gütersloh: Die Beamten dort haben Hörbücher aufgenommen, in denen Fälle dargestellt werden, die Verhaltensempfehlungen zum Schutz vor Kriminalität in Kurzgeschichten und Hörspielen vermitteln. Die Hörbücher finden Interessierte kostenlos auf der Internetseite der Polizei Gütersloh: https://guetersloh.polizei.nrw/ und der Stichwortsuche „Hörbuch“.