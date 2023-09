Trickdiebe schaffen es in drei Duisburger Senioren-Wohnungen

Es waren jeweils zwei Männer, die am Dienstag an mehreren Haustüren in Duisburg klingelten, um sich bei Seniorinnen und Senioren Zutritt zu verschaffen. Die Polizei warnt und sucht Zeugen.

Duisburg. Gleich drei Senioren sind binnen kurzer Zeit von Trickbetrügern hereingelegt worden. Die Polizei warnt. So kamen die Kriminellen in die Wohnungen.

In gleich drei Fällen sind Duisburger Senioren am Dienstag auf Trickbetrüger an der Haustür hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, konnten sich die Täter mit Lügengeschichten jeweils Zutritt in die Wohnungen verschaffen.

In Obermeiderich an der Wiesbadener Straße klingelten gegen 10 Uhr zwei Unbekannte an der Tür einer 84-Jährigen. Die Männer behaupteten, Mitarbeiter einer Firma zu sein und eine Schalluntersuchung in der Wohnung durchführen zu müssen. Als sie wieder verschwunden waren, bemerkte die Frau, dass zwei wertvolle Broschen sowie Bargeld fehlten. Sie schätzt die Männer auf 40 bis 50 Jahre.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

In einem Wohngebiet nahe des Beecker Parks schellten ebenfalls zwei Männer an der Wohnungstüre einer 92-Jährigen. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Stadt aus. Unter welchem Vorwand sie in die Wohnung wollten, daran kann sich die Seniorin nicht mehr erinnern. Die Tochter der 92-Jährigen, die ihre Mutter besuchen wollte, sah das Duo noch aus der Haustüre verschwinden. Sie schätzt die Betrüger auf etwa 30 Jahre. Einer von ihnen sei circa 1,80 Meter groß, soll eine hagere Statur, kurze, dunkelblonde Haare haben und einen dunkelblauen Anzug getragen haben. Sein Komplize wird auf 1,65 Meter Größe geschätzt. Er habe eine stämmige Statur, leichte O-Beine, schwarze Haare – vermutlich eine Perücke – und trug eine Brille. Der Unbekannte war mit einer dunklen Hose und einer blauen Windjacke mit gelben Applikationen im Schulterbereich bekleidet.

Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld aus Wohnung im Dellviertel

Im dritten Fall gaben sich zwei Betrüger gegen 15.25 Uhr an der Wohnungstüre einer 87-Jährigen auf der Johanniterstraße im Dellviertel als Handwerker aus. Angeblich wollten sie die Dämmung überprüfen. Kurze Zeit später flüchteten sie mit Schmuck und Bargeld. Die Seniorin schätzt die Männer auf 20 bis 40 Jahre und 1,60 bis 1,75 Meter Größe. Einer von ihnen hat dunkle, sein Komplize hellere Haare. Die Männer hatten einen schwarzen Aktenordner.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die in allen Fällen Angaben zu den Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Nummer 0203 2800 entgegen.

[Blaulicht-Berichte aus Duisburg: zur Spezialseite mit Artikeln über Einsätze von Polizei und Feuerwehr und Gerichtsprozesse]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg