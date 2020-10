Tätersuche Trickdieb spricht 70-Jährigen in Duisburg-Mündelheim an

Duisburg. Ein Trickdieb hat in Duisburg-Mündelheim die Armbanduhr eines Seniors gestohlen. Er sprach den 70-Jährigen in dessen Vorgarten an.

Ein Trickdieb hat am Montagvormittag einen 70-Jährigen in Mündelheim bestohlen.

Laut Polizei sprach der Unbekannte den Senior um 11.15 Uhr in dessen Garten an der Dorfstraße an und bot ihm eine Lederjacke zum Kauf an. Gemeinsam gingen die beiden für eine Anprobe ins Haus. Der Trickdieb empfahl dem 70-Jährigen dort, die Armbanduhr auf den Esstisch zu legen, um die Passform der Jacke besser einschätzen zu können.

Polizei Duisburg sucht Trickdieb

Da die Jacke ihm nicht passte, entschied sich der Senior gegen den Kauf. Kurz darauf bemerkte er, dass die Armbanduhr fehlte und rief die Polizei.

Die Ermittler suchen nun nach dem Trickdieb, der laut Beschreibung etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank sein soll. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Baseballkappe, schwarze Kleidung und eine schwarze Ledertasche, in der die Lederjacke verstaut war.

Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280 0 entgegen.