Trickdieb beklaut 87-jährige Duisburgerin in ihrer Wohnung

Ein Trickbetrüger hat eine Seniorin in Duisburg-Duissern in ihrer Wohnung beklaut.

Duisburg. Ein Trickbetrüger hat eine Seniorin in Duisburg bestohlen. Mit der Bitte, Zettel und Stift zu bekommen, kam er in ihre Wohnung in Duissern.

Erneut ist eine Seniorin in Duisburg auf einen Trickbetrüger hereingefallen und beklaut worden. Der Mann gab vor, dringend Zettel und Stift zu benötigen. So kam er am Montag gegen 14.50 Uhr in die Wohnung einer 87-Jährigen an der Duissernstraße.

Die Duisburgerin suchte nach Schreibutensilien, derweil klaute der Dieb ihr kleines, dunkelrotes Lederportemonnaie aus der Handtasche und verschwand wieder.

Der Mann soll schlank gewesen sein und lichtes graues Haar gehabt haben. Er trug graue Kleidung und eine OP-Maske. Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben oder bei denen er ebenfalls geklingelt hat, sollen sich beim Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 melden.