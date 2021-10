Trickbetrug: Falscher Polizist bei Geldübergabe gestellt

Einen 42-Jährigen hat die Polizei in Duisburg-Großenbaum festgenommen.

Duisburg. Die Polizei ist in Duisburg einem Trickbetrüger auf die Schliche gekommen. Bei einer fingierten Geldübergabe nahmen Beamte einen Mann (42) fest.

Immer wieder hat die Polizei Duisburg in den vergangenen Wochen und Monaten vor Trickbetrügern gewarnt. Nun hat sie in einem Fall einen Tatverdächtigen gefasst.

Ein Unbekannter hatte am Freitagvormittag bei einem 80-Jährigen aus Großenbaum angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Der Anrufer berichtete, dass das Vermögen des Seniors in Gefahr sei und er es in Sicherheit bringen könnte.

Der 80-Jährige wollte daraufhin sein Sparbuch auflösen. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin reagierte aber schnell und alarmierte die Polizei. Zivilbeamte legten sich dann bei einer fingierten Geldübergabe auf die Lauer und konnten einen 42-Jährigen stellen, bei dem es sich offenbar um einen Komplizen des Anrufers handelt. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Betrugs.

Ungewöhnliche Übergabe in Duisburg-Obermeiderich

In einem anderen Betrugsfall sucht die Polizei noch nach den Tätern: Ebenfalls am Freitag hatte sich ein falscher Polizist telefonisch bei einer 89-Jährigen aus Obermeiderich gemeldet. Er behauptete, dass ihre Schwiegertochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die Frau müssen nun sofort eine Kaution stellen.

Es folgte eine ungewöhnliche Übergabe an der Albrechtstraße: Die Seniorin warf Bargeld und Schmuck aus dem Fenster. Eine Diebin holte die Beute dann ab. Sie soll etwa 1,60 Meter groß sein und ein Kopftuch getragen haben. Das Kriminalkommissariat 32 nimmt unter der Telefonnummer 0203 280 0 Hinweise zu der Frau entgegen.

