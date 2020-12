Trickbetrügerin nutzt in Duisburg Mädchen für Masche

Duisburg. In Begleitung eines Mädchens hat eine Trickbetrügerin an der Wohnungstür einer Seniorin aus Duisburg geklingelt. In Duissern schlug ein Duo zu.

Mit zwei unterschiedlichen Maschen haben Trickbetrüger in den vergangenen Tagen in Duisburg zugeschlagen.

Am Montagnachmittag, etwa im Zeitraum zwischen 14.30 und 16 Uhr, klingelte eine Frau mit einem Mädchen an der Wohnungstür einer 83-Jährigen an der Brucknerstraße in Rheinhausen. Die Unbekannte fragte die Seniorin, ob das Kind bei ihr auf Toilette gehen könne. Die Rheinhauserin ließ das Duo hinein. Wenig später stellte 83-Jährige fest, dass die Geldbörse aus ihrem Rucksack an der Garderobe gestohlen worden war.

Den alarmierten Polizisten beschrieb die Seniorin die Frau als etwa 25 bis 30 Jahre alt. Sie hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen Minirock, schwarze Leggings und eine Steppweste. Das Mädchen soll etwa neun Jahre alt und „stabil“ sein. Es hat einen langen, geflochtenen Zopf und war am Montag mit einer pinken Jacke bekleidet.

Trickbetrug in Duissern: Wasserwerker lockt Seniorin ins Bad

Ein weiterer Trickbetrug ereignete sich am Dienstag in Duissern: Gegen 11 Uhr schellte ein Mann bei einer 80-Jährigen an der Prinzenstraße und gab sich als Wasserwerker aus.

Er ging mit der Seniorin ins Bad und forderte sie dort auf, den Wasserhahn aufzudrehen und festzuhalten. In der Zwischenzeit durchsuchte offenbar ein Komplize des Unbekannten das Wohn- und Schlafzimmer. Nachdem der falsche Wasserwerker gegangen war, bemerkte die 80-Jährige, dass Schmuck und Bargeld aus mehreren Schränken fehlten. Die Kripo sucht nun nach dem Mann, der etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein soll.

In beiden Fällen nehmen Ermittler Hinweise unter 0203 280 0 entgegen.