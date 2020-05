Trickbetrug Trickbetrügerin mit Blumenrock legt Senior in Duisburg rein

Duisburg. Ein Senior aus Duisburg-Neudorf ist am Wochenende das Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Trickbetrüger haben am Samstag in Neudorf einen 73-Jährigen hereingelegt und ein Schmuckcollier gestohlen.

Laut Polizei sprach eine junge Frau den Senior gegen 9 Uhr beim Blumengießen auf seinem Balkon an der Kammerstraße in Höhe der Schenkendorfstraße an. Sie bat den 73-Jährigen eine Lieferung von der Apotheke für einen Nachbarn anzunehmen.

Trickdiebe mogeln sich in Neudorfer Wohnung

Die Unbekannte folgte dem Mann in seine Küche, um dort den Namen der Apotheke aufzuschreiben. Dabei verwickelte sie ihn in ein Gespräch, sodass der 73-Jährige nicht bemerkte, dass mindestens eine weitere Person die Wohnung betrat.

Erst am Abend bemerkte der Sohn des Neudorfers, dass die Trickdiebe ein Schmuckcollier und Geld gestohlen hatten. Er alarmierte die Polizei, die nun nach den Tätern sucht. Laut Beschreibung soll die falsche Paketbotin etwa 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug sei einen Blümchenrock.

Hinweise zu der Frau nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280 0 entgegen.