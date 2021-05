Trickbetrüger stehlen Taschenuhr aus dem 19. Jahrhundert

Duisburg. Falsche Polizisten haben in Duisburg eine 90-Jährige bestohlen. Ihre Beute: Unter anderem eine wertvolle Taschenuhr aus dem 19. Jahrhundert.

Trickbetrüger haben am Freitagnachmittag eine 90-Jährige in Rumeln-Kaldenhausen bestohlen.

Gegen 15 Uhr klingelten zwei Männer an der Türe der Seniorin an der Tulpenstraße. Dort stellten sie sich als Polizisten vor und präsentierten eine Lügengeschichte: Eine Bande plane einen Überfall auf die 90-Jährige. Deshalb würden sie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen.

Die Frau übergab dem Duo daraufhin Geld, Schmuck sowie eine wertvolle Taschenuhr aus dem 19. Jahrhundert. Etwa eine Stunde später wurde die Duisburgerin skeptisch und rief die echte Polizei.

Kripo Duisburg sucht falsche Polizisten

Die sucht nun nach den Betrügern. Einer von ihnen soll circa 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er eine dunkelgraue Jacke. Sein Komplize wird auf Mitte bis Ende 20 geschätzt und soll 1,80 Meter groß sein. Laut Beschreibung hat er dunkelbraune, leicht gewellte Haare und trug einen schwarzen und einen roten Stoffbeutel bei sich.

Zeugenhinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

