Trickbetrüger stehlen Seniorin (83) aus Duisburg Goldringe

Duisburg. Zwei Trickbetrüger haben eine Seniorin aus Duisburg-Obermeiderich bestohlen. Die Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach dem Duo.

Zwei Trickbetrüger haben am Dienstag eine 83-Jährigen in Obermeiderich hereingelegt und ihr Goldringe gestohlen.

Gegen 9.30 Uhr klingelten die beiden Unbekannten an der Wohnungstür der Seniorin an der Bahnhofstraße und gaben an, dringen die Wasserqualität in dem Haus überprüfen zu müssen. Als die Frau eine Auftragsbestätigung unterschrieb, liefen die beiden Männer bereits getrennt durch die Räume und verließen anschließend die Wohnung.

Polizei Duisburg sucht mit Täterbeschreibung nach Trickbetrügern

Nachdem die Meidericherin bemerkte, dass ihr zwei Goldringe aus einem Regal in der Küche fehlten, rief sie die Polizei. Die sucht nun nach den Trickbetrügern.

Nach Beschreibung der Seniorin trugen beide graue Arbeitskleidung. Einer der Männer soll etwa 1,85 Meter groß sein und dunkelblonde Haare haben. Sein Komplize soll 1,75 Meter groß sein.

Hinweise zu den Männern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.