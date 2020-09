Trickbetrüger schlagen zweimal zu – Polizei Duisburg warnt

Duisburg. Die Polizei Duisburg warnt vor Trickbetrügern, die sich als Wasserwerker ausgeben. Zweimal schlugen Täter mit dieser Masche am Montag zu.

Die Duisburger Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Trickbetrügern, die sich als Wasserwerker ausgeben. Gleich zweimal verschafften sich am Montag Betrüger so Zugang zu Wohnungen von Senioren.

Um 10.45 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstür einer 86-Jährigen an der Oberstraße in der Altstadt. Dort behaupteten sie, dass sie das Wasser in der Wohnung kontrollieren müssten. Während einer der Unbekannten die Seniorin im Bad ablenkte und ihr erklärte, dass es schlecht wäre, wenn das Wasser aus rostig aus der Leitung käme, erbeutete sein Komplize im Schlafzimmer der Frau Schmuck und Bargeld.

Die Ermittler suchen in diesem Fall einen Mann, der etwa 25 bis 30 Jahre alt sein soll und zur Tatzeit blaue Kleidung und eine blaue Kappe trug. Eine Beschreibung für den zweiten Täter gibt es aktuell nicht.

Trickbetrüger stehlen in Duisburg-Wedau Schmuck und Bargeld

Um 14 Uhr schlugen dann Trickbetrüger mit einer ähnlichen Masche am Dirschauer Weg in Wedau zu. Zwei etwa 50 Jahre alte Männer erklärten einer 92-Jährigen, unbedingt Wasserrohre überprüfen zu müssen. Auch hier lenkte einer der Unbekannten die Senioren ab, während der andere Schmuck und Geld einsteckte.

Zu beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 32 Hinweise unter 0203 280 0 entgegen.