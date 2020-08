Duisburg. Zwei Trickbetrüger haben in Duisburg einen 81-Jährigen bestohlen. An der Tür gaben sich die Männer als Mitarbeiter der Stadtwerke Duisburg aus.

Zwei unbekannte Trickbetrüger haben am Dienstag in Obermarxloh einen 81-Jährigen reingelegt und ihm Schmuck und Bargeld gestohlen.

Um 10 Uhr klingelten die beiden Männer an der Wohnungstür des Seniors an der Sterkrader Straße. Dort stellten sie sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Duisburg vor und verschafften sich so Zutritt.

In der Wohnung lenkten sie den 81-Jährigen ab und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Polizei Duisburg sucht nach Trickbetrüger-Duo

Die Polizei sucht nun nach den Tätern, die beide etwa 30 Jahre alt sein soll. Einer von ihnen ist laut Beschreibung etwa 1,80 Meter groß, kräftig, hat dunkle, glatte Haare und trug zur Tatzeit ein grünes T-Shirt.

Sein mutmaßlicher Komplize ist schlank und hatte ein rotes T-Shirt an. Hinweise zu dem Duo nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280 0 entgegen.