Tribute von Panem: Neue Duisburg-Bilder im zweiten Trailer

Duisburg. Die Fortsetzung der „Panem“-Filmreihe wurde auch in Duisburg gedreht. Der zweite Trailer zeigt jetzt neue Bilder aus dem Landschaftspark.

Knapp zwei Monate vor dem geplanten Kinostart ist ein zweiter Trailer erschienen: „Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange“ wurde unter anderem in Duisburg gedreht, und das ist in dem knapp dreiminütigen Video gut zu erkennen. Gleich mehrere Szenen darin lassen sich ganz eindeutig im Landschaftspark verorten.

Der vierte Teil der dystopischen „Panem“-Reihe ist ein Prequel und erzählt von der Entstehung der berüchtigten „Hunger Games“. Mit dem brutalen Wettkampf demonstrieren die Herrschenden des fiktiven Staates ihre Macht über die unterdrückte Bevölkerung von zwölf Außendistrikten.

Hollywood drehte in Duisburg: Landschaftspark wird zu „Panem“

Das neue Werk von Regisseur Francis Lawrence verspricht wieder jede Menge Endzeit-Stimmung. So zeigt der neue Trailer eine Szene, in der zwei Menschen an einem kahlen Baum scheinbar gehängt werden. Im Hintergrund: Das alte Duisburger Hüttenwerk mit seinen zwei Hochöfen und der charakteristischen, auch „Krokodil“ genannten Verladebrücke.

Eine Woche lang war im August 2022 Hollywood zu Gast in der Rhein-Ruhr-Stadt. Dafür waren vorab 3000 Statisten und Komparsen gesucht worden – vor allem schlanke und sehr dünne Körpertypen, denn ein Großteil der Bevölkerung im totalitären Staat Panem wird in der Buchvorlage von Suzanne Collins als stark unterernährt beschrieben.

Hunderte Komparsen spielten im Landschaftspark Duisburg-Nord die unterdrückte Bevölkerung des fiktiven Staates Panem. Auch diese Szene ist aus dem ersten Trailer; Bilder aus dem zweiten Trailer zu zeigen, wurde der Redaktion untersagt. Foto: Lionsgate / LEONINE Studio

Teile des Landschaftsparks wurden für die Dreharbeiten gründlich abgeriegelt, selbst oben auf dem begehbaren Hochofen 5 ließ sich kaum erkennen, was sich am Set abspielte. Aufnahmen sollen in Duisburg zudem in einem der Schächte entstanden sein. Dabei wurde dieser zusätzlich noch abgedunkelt, wie ein Insider vom Set im Zuge der Dreharbeiten in Duisburg verriet.

Prequel zu „Die Tribute von Panem“: Kinostart im November

Nach der Woche zogen Crew und Statisten weiter nach Hattingen – auch dort sind vor historischer Industriekulisse, an der Henrichshütte, einige Szenen entstanden.

Die Kulisse in Duisburg wurde im Nachhinein teilweise stark bearbeitet. Die Schlote der Hochöfen qualmen; in einer Szene, die auch im ersten Trailer schon zu sehen war, fährt ein Zug über das Gelände. Das alte Hüttenwerk, für dessen Instandhaltung in Duisburg viel Aufwand betrieben wird, erscheint im Film außerdem in einem stark heruntergekommenen Zustand.

Noch im Mai hatte es die deutsche Lizenzfirma Leonine gestattet, Standbilder aus dem ersten Trailer zu zeigen. Dies wurde der Redaktion für den zweiten Trailer nun verweigert; Gründe nannte Leonine nicht. Der Trailer ist bei Youtube zu finden:

Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange

Am 16. November soll der Film in deutschen Kinos starten. Ein Wiedersehen mit Weltstar Jennifer Lawrence wird es aber nicht geben. Die Hauptdarstellerin aller bisherigen Filme gehört nicht zum Cast für das Prequel. Teil der nun inszenierten Vorgeschichte, die rund 60 Jahre eher ansetzt, wird aber unter anderem Peter Dinklage sein, der aus der Erfolgsserie „Game of Thrones“ bekannt ist.

>>LANDSCHAFTSPARK IN DUISBURG IST BELIEBTE FILMKULISSE

Der fünfte Teil der dystopischen Saga erscheint nun acht Jahre nach der Veröffentlichung von „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“, der bislang letzten Verfilmung. Die Filme sollen von 2012 bis 2015 weltweit rund drei Milliarden Dollar eingespielt haben.

Es ist zwar das erste Mal, dass Hollywood im Landschaftspark dreht, das Industriedenkmal besitzt allerdings schon einiges an Filmerfahrung: Es wurde unter anderem schon für Dreharbeiten zu „Tatort“-Krimis und der Erfolgsserie „Babylon Berlin“ gebucht.

