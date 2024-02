Traumzeit-Festival 2024: Diese 20 Bands haben schon zugesagt

Die Band Kettcar kommt als einer der Headliner zum Traumzeit-Festival in den Landschaftspark Duisburg.

Duisburg Die Hälfte der Tickets sind schon weg für das Traumzeit-Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord. Jetzt haben weitere Bands ihr Kommen zugesagt.

Die Vorbereitungen für das 26. Traumzeit-Festival 2024 im Landschaftspark Duisburg-Nord laufen gut. „Wir haben schon über 50 Prozent aller Tickets verkauft. Das ist in der Geschichte der Traumzeit ein Rekord“, bilanziert Frank Jebavy, Geschäftsführer des Landschaftsparks.

Inzwischen stehen 20 der rund 35 Bands fest, die vom 21. bis 23. Juni auf drei Bühnen spielen werden. Neue Zusagen stammen von Hania Rani und Mine. Die eine: Komponistin und Pianistin aus Polen, die mit Youtube-Videos Zigmillionen Zuschauer erreicht. Umringt von Synthesizern und Klavieren haucht sie ins Mikro und singt mit zarter Stimme auch von den dunklen Seiten des Lebens. Die andere: Deutsch-Rapperin mit Singer-Songwriter-Attitüde – oder auch umgekehrt. Auch sie hat Erfolg in den sozialen Netzwerken.

Traumzeit-Festival in Duisburg mit Kettcar und Faber

Neben den jungen Frauenstimmen nehmen sich die alten Herren von Kettcar eher rotzig aus. Seit 1991 hat sich die Band entwickelt, liefert gestandenen Indierock ab und hat mit ihrem im April erscheinenden Album „Gute Laune ungerecht verteilt“ auch neues Material im Gepäck. Zusammen mit Faber sind sie bislang die Hauptacts des Festivals.

Zugesagt haben außerdem Blond, Sons of the East, Son Mieux, Fjort, The Snuts, Zimmer90, Black Sea Dahu, Sean Koch, Deadletter, Brockhoff, 15 15, Rasgarasga, Mina Richman, Kratzen, False Lefty und Hyperlilly.

Festivaltickets für drei Tage voller Indierock, Singer/Songwriter, Neo-Folk, Elektronik-Sounds, Pop und mehr gibt es als „Mittagsschicht“ für 105 Euro. Wer auch auf dem Festivalgelände campen will, zahlt 135 Euro.

Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.traumzeit-festival.de

Hania Rani erreicht Millionen Menschen auf Youtube. Die Pianistin spielt beim Traumzeit-Festival in Duisburg. Foto: Jakub Stoszek

