Live-Musik Traumzeit-Festival 2023 in Duisburg: Was Fans wissen müssen

Duisburg. Die letzten Bands stehen, der Zeitplan auch. Alle Infos zum Traumzeit-Festival im Duisburger Landschaftspark mit Interpol, Fil Bo Riva, Querbeat.

In zwei Wochen ist der Landschaftspark Duisburg Nord wieder fest in der Hand von Musikfans unterschiedlichster Stilrichtungen: Beim Traumzeit-Festival vom 16. bis 18. Juni versprechen 30 Bands auf drei Bühnen mit Hip Hop und Elektro, Indie-Rock, Post-Punk und Singer-Songwriter-Sounds drei abwechslungsreiche Tage. Jetzt steht der Zeitplan, letzte Tickets gibt es auch noch. Ein Überblick:

Traumzeit am Freitag mit Fil Bo Riva und Deus:

Den Auftakt macht die Duisburger Lokalmatadorin Stina Holmquist um 18.30 Uhr auf der Hochofenbühne. In der Gießhalle singt um 19.25 Uhr der traditionsreiche Knappenchor. Ihm folgt um 19.55 Uhr die Band Glass Beams. Um 20.15 Uhr beginnt parallel Sorcha Richardson am Hochofen. Ab 20.50 Uhr spielt Fil Bo Riva nach 2017 zum zweiten Mal beim Traumzeit, diesmal auf der Cowperbühne. Sein Hit Killer Queen wurde gerade von Robin Schulz von einer Ballade zur tanzbaren House-Nummer getrimmt. Das Konzert überschneidet sich mit dem Auftritt des jungen Leipziger Singer-Songwriters Mayberg, der ab 21.45 Uhr am Hochofen auftritt.

Traumzeit-Wiedergänger Martin Kohlstedt wird um 22.10 Uhr die Gießhalle mit seinem weltentrückenden Pianosound entern. Um 23.05 werden Deus aus Antwerpen den Cowperplatz mit Gitarre und Violine, dicken Brettern und sanften Klängen bespielen, zum Ausklang toben sich Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys ab 0.15 Uhr auf der Gießhallen-Bühne aus, Special Guest Accidental Birds machen den Abend komplett.

Traumzeit am Samstag mit Kytes und Interpol

Am Hochofen geht es um 14.30 Uhr mit Blush Always los, in der Gießhalle folgt danach Dote um 15.30 Uhr. Weiter geht es mit den beiden Jungs von Blumengarten um 16.30 Uhr am Hochofen. Die niederländische Band De Staat wird um 17.10 Uhr auf dem Cowperplatz spielen, M.Byrd um 18 Uhr in der Gießhalle. Dann wird es schwierig: Fast parallel spielen Temmis (18.50 Uhr, Hochofen) und Husten (19 Uhr, Cowperplatz). Letztere klingen wie ein Corona-Projekt, die Band vereint namhafte Musiker wie Gisbert zu Knyphausen, Tocotronic-Produzent Moses Schneider und den Viktoriapark-Sänger Tobias Friedrich.

Kurz Luft holen an allen Bühnen, dann wird Teenie-Star Edwin Rosen um 20 Uhr in die Gießhalle locken. Wer sich davon nicht abgeholt fühlt, kann um 20.30 Uhr Dekker am Hochofen lauschen, bevor es zum großen Hauptact geht: Die international erfolgreiche New Yorker Indie-Rock-Post-Punk-Band Interpol spielen ein über einstündiges Set auf dem Cowperplatz (21.45 Uhr). Für das jüngere Publikum ist womöglich Kytes das größere Glück: Die deutsche Indie-Band spielt um 23.05 Uhr am Hochofen.

Kurz nach Mitternacht ist Atoem mit ihrem maschinengemachten Elektrosound in der Gießhalle zu hören. Danach gibt es was auf die Ohren und die Augen: Mit Salt Womb ist eine Tanzperformance des Ballett am Rhein erstmalig zu Gast beim Traumzeit-Festival. Live legt Ori Lichtik auf, dazu tanzen neun Tänzer der Compagnie und reißen Ballettklischees nieder, verspricht die Deutsche Oper am Rhein. (1.05 Uhr). Ab Mitternacht läuft derweil am Hochofen schon die Aftershowparty.

Die Ballettcompagnie der Deutschen Oper am Rhein wird mit „Salt Womb“ erstmals beim Traumzeit-Festival auftreten. Foto: Bettina Stoess / Deutsche Oper am Rhein

Traumzeit am Sonntag mit Betterov und Querbeat

Die Big Band der Musikschule spielt am Sonntag um 13 Uhr alle Campinggäste wach. Um 14.45 Uhr folgt auf der Hochofenbühne Attic Ocean. Sharktank bringen um 15.45 Uhr österreichischen Rap und Indie-Sound auf der Gießhallenbühne. Es folgen fast parallel die britische Indie-Rock-Band Lime Garden am Cowperplatz (16.35 Uhr) und der australische Singer-Songwriter Jack Botts am Hochofen (16.45 Uhr).

In der Gießhalle spielt um 17.35 Uhr konkurrenzlos das Damen-Duo Arxx. Ab 18.30 Uhr ist Ditz am Hochofen zu hören, die amerikanische Songwriterin Caroline Rose bespielt ab 18.45 Uhr den Cowperplatz, der deutsche Schauspieler und Sänger Betterov um 19.40 Uhr die Gießhalle. Um 20.50 Uhr folgt Zeck am Hochofen und schließlich um 21.45 Uhr der Überraschungs-Hauptact: die Kölner Karnevals-Combo Querbeat.

Querbeat spielen beim Traumzeit-Festival in Duisburg. (Archivbild) Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gibt es noch Tickets für das Traumzeit-Festival?

Es gibt noch Karten: Ein Festival-Ticket kostet 94 Euro ohne und 114 Euro mit Camping. Tagestickets sind auch noch im Angebot. Wer Freitag kommen will, zahlt 42 Euro, Samstag und Sonntag kosten sie jeweils 48 Euro. Alle weiteren Infos gibt es auf der Webseite: www.traumzeit-festival.de/tickets

Gibt es auf dem Festivalgelände was zu essen?

Kulinarisch ist auf dem Festivalgelände im Landschaftspark einiges geboten: Es wird Crêpes und Pommes-Schranke, balinesische Spezialitäten und vegane Wraps, Burritos, Burger, Flammkuchen und Eis geben. Das Cafeccino-Mobil, die Cocktail-Ambulanz und die Wein-Villa runden das Angebot ab.

Hat man auch ohne Ticket was vom Traumzeit-Festival?

Früher gab es eine Umsonst-und-draußen-Bühne, sie fiel dem ersten Festival unter Corona-Bedingungen zum Opfer und ist nicht wieder hervorgeholt worden.

Wie komme ich hin – und wie zurück?

Aufgrund von Bauarbeiten und Sperrungen wird die Anfahrt mit der Straßenbahnlinie 903 empfohlen, am Freitag und Samstag fahren zurück zusätzliche Nachtbusse. Weitere Details, Abfahrtszeiten und eine Anfahrtsbeschreibung per Auto gibt es auf der Webseite.

