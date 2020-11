Transporter touchiert Radfahrerin (26): Fahrer fährt weiter

Die Polizei Duisburg ermittelt nach einem Unfall in Kaßlerfeld.

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht nach einem Unfall nach dem Fahrer eines weißen Kleintransporters. Eine Radfahrerin wird im Krankenhaus behandelt.

Nachdem sie ein Kleintransporter touchiert hat, ist eine 26 Jahre Radfahrerin am Dienstagmorgen in Kaßlerfeld in eine Baustellenabsperrung gestürzt. Der Fahrer des Lieferwagens fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter.

Laut Polizei touchierte der weiße Transporter die 26-Jährige um 10.15 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Kaßlerfelder Straße auf die Straße Am Blumenkampshof.

Die Radfahrerin geriet in die Baustellenabsperrung und stürzte. Retter brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Unfall in Duisburg-Kaßlerfeld: Polizei sucht Transporterfahrer

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 22 suchen nun nach dem Fahrer des Kleintransporters, der nach dem Unfall weiterfuhr. Der Beschreibung nach hat er kurze, schwarze Haare, eine schmale, sportliche Figur und unreine Haut. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Pullover. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0203 280 0 entgegen.