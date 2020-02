Trauer, Wut und Empörung in Duisburg-Hüttenheim: Der Betriebsrat des Thyssenkrupp-Grobblechwerks hat am Donnerstagabend und Freitagmorgen die Mitarbeiter über die Pläne des Konzernvorstandes informiert. Dieser will das Werk binnen drei Monaten verkaufen. Sollte der dauerkriselnde Essener Traditionskonzern in dieser Zeit keinen Käufer finden, will er die Grobblechproduktion schließen.

Konzernweit will der Thyssenkrupp-Vorstand rund 6000 Arbeitsplätze abbauen, in Hüttenheim sind 900 Mitarbeiter beschäftigt.

Betriebsratsvorsitzender Mehmet Göktas berichtet, die Verkaufs- und Schließungspläne habe Arbeitsdirektor Oliver Burkhard am Donnerstagabend in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der IG Metall und Betriebsräten bekanntgegeben. Göktas und seine Betriebsratskollegen informierten am Donnerstagabend um 21 Uhr an Tor 9 die Mitarbeiter der Mittags- und Spätschicht, am Freitagmorgen um 8 Uhr jene der Frühschicht.

Thyssenkrupp-Personalvorstand Oliver Burkhard hatte Anfang Dezember erklärt: „Ob wir die Grobblech-Einheit verkaufen, sanieren oder auflösen, wird derzeit noch geprüft. Aber selbst dann werden wir uns bemühen, den dortigen Beschäftigten andere Arbeitsplätze anzubieten.“

