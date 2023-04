Touren mit dem Segway durch Duisburg – Termine im Überblick

Stadtführungen mit dem Segway werden in Duisburg angeboten.

Duisburg. Stadtführungen mit dem Segway werden in Duisburg angeboten – Routen im Norden und im Süden der Stadt. Termine und Kosten in der Übersicht.

Offene Touren mit dem Segway werden auch in diesem Jahr wieder in Duisburg angeboten. Veranstaltet werden die Rundfahrten von Duisburg Kontor, der Firma Seggy Spass Sonsebeck und dem Gästeführer Jupp Tolle.

Los geht es am Samstag, 29. April, mit einer Führung durch den Duisburger Norden. Von Meiderich aus durch den Hafen, über den grünen Pfad, durch den Landschaftspark Duisburg-Nord und zurück zum Stadtpark Meiderich. Die Route wird auch am 3. Juni, 29. Juli und am 23. September wieder angeboten.

Mit dem Segway durch Duisburg: Führung im Stadtsüden

Am 1. Juli folgt eine Führung durch den grünen Duisburger Süden. Vom Sportpark Duisburg, rund um die Sechs-Seen-Platte inklusive Besuch des Aussichtsturms auf dem Wolfsberg, durch Wedau und zurück zum Startpunkt. Wer am 1. Juli keine Zeit hat, bekommt am 2. September eine zweite Chance.

Bei allen Touren, die jeweils zirka 2,5 Stunden dauern, erfolgt vor dem Start eine Einweisung und an markanten Punkten werden Zwischenstopps eingelegt. Bei diesen Pausen soll Wissenswertes erzählt werden.

Alle Touren können über www.seggyspass-sonsbeck.de gebucht werden. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Führungen sowie zu den Startzeiten. Die Rundfahrt kostet 55 Euro pro Person. Darüber hinaus können Gruppenfahrten etwa für Vereins-, Familien- oder Firmengruppen gebucht werden. Dies ist über die Tourist Information Duisburg möglich.

