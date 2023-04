Toter nach Messerattacke: Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Mit einer Drohne hat die Polizei nun in der Duisburger Altstadt Luftaufnahmen rund um den Tatort gemacht.

Duisburg. Nach der tödlichen Messerattacke in der Duisburger Altstadt sucht die Mordkommission nach dem Täter. Belohnung für Hinweise ausgesetzt.

Nach der tödlichen Messerattacke in der Duisburger Altstadt in der Nacht auf Ostersonntag (wir berichteten) läuft weiter die Suche nach einem Täter. Die Staatsanwaltschaft zieht dabei ein weiteres Register. Für Hinweise, die zur Ergreifung eines Tatverdächtigen führen, hat sie eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.

Auch die Polizei geht bei den Ermittlungen einen neuen Weg: Ein Drohnen-Team des Erkennungsdienstes hat am Donnerstagmittag rund um den Tatort an der Klosterstraße Luftaufnahmen angefertigt. Denn: Bislang gibt es auch noch keine Hinweise auf den Verbleib der Tatwaffe.

Das 35 Jahre alte Todesopfer war am Osterwochenende Gast auf einer Party an der Beginengasse. Die Feier verlagerte sich im Laufe des späten Abends ins Freie. Der junge Mann entfernte sich von der Gruppe. Um 1.15 Uhr wurde er auf der Klosterstraße im Bereich Karl-Strack-Platz blutüberströmt entdeckt. Retter brachten ihn ins Krankenhaus. Dort starb er wenige Stunden später.

Auf der Klosterstraße wurde der 35-Jährige in der Nacht zu Ostersonntag mit zahlreichen Stichwunden aufgefunden. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Tödliche Messerstecherei in Duisburg: Viele Fragen bleiben offen

Die Hintergründe für die Bluttat sind weiter unklar. Die Gerichtsmediziner hatten im Oberkörper des 35-Jährigen eine erhebliche Zahl an Stich- und Schnittverletzungen registriert. Sie waren die Todesursache. Zigmal muss der Täter zugestochen haben.

Noch in der Tatnacht sammelten die Ermittler vor Ort zahlreiche Spuren, sperrten dafür Teile der Altstadt ab. In dieser Woche befragten die Beamten der eingerichteten Mordkommission Angehörige, Bekannte und Freunde des Toten sowie die Anwohner. „Bezüglich des genauen Tatablaufs sowie eines möglichen Motivs bleiben viele Fragen offen“, fasst die Polizei am Freitag den Stand der Ermittlungen zusammen.

Umso wichtiger seien nun die Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler nehmen diese telefonisch unter 0203 280 0 entgegen.

