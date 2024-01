Toter identifiziert: Duisburger Mordkommission ermittelt

Die Polizei weiß nun, wer der Mann war, der tot An der Bleek in Duisburg aufgefunden wurde.

Duisburg Der Mann, der am Montag tot im alten Schwesternwohnheim gefunden wurde, ist identifiziert. Wie die Polizei Duisburg nun weiter vorgeht.

Am Montagnachmittag wurde im alten, leer stehenden Schwesternwohnheim des St. Vincenz-Hospitals ein Mann tot aufgefunden. Inzwischen hat die Polizei Duisburg den durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommenen 51-Jährigen „durch akribische Ermittlungsarbeit“ identifiziert. Außerdem liegen inzwischen konkrete Ermittlungsansätze hinsichtlich eines möglichen Täters vor.

Leichenfund auf dem Gelände des St. Vincenz-Hospitals in Duisburg

Das alte Gebäude ist zwar mit Platten verrammelt, allerdings sind viele Fensterscheiben eingeschlagen und in den Räumen befinden sich zahlreiche Matratzen. Der Obdachlose hielt sich bei winterlichen Temperaturen in dem unbewohnten Gebäude an der Straße „An der Bleek“ auf. Langfristig soll auf dem Gelände ein neues Wohnquartier entstehen.

Die eingerichtete Mordkommission ermittelt die Hintergründe zur Tat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg