„Top Dog“: Duisburger Team beeindruckt erneut bei RTL-Show

Melanie Fydrich aus Duisburg tritt mit ihrem Border Collie „Trouble" wieder in der Sendung „Top Dog“ an.

Duisburg/Köln. Die Duisburgerin Melanie Fydrich und Border Collie Trouble sind Ferseherfahren. So ist die erste Runde der RTL-Sendung „Top Dog“ gelaufen.

Der Parcours ist eröffnet: Melanie Fydrich (36) und Border Collie Trouble (8) aus Duisburg sind am Freitagabend wieder bei der RTL-Fernsehshow „Top Dog Germany“ angetreten. Hinter der Bühne fiebern wie immer Mann Sven (38), Töchterchen Leni (3) und Baby Louis (8 Monate) mit.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Hündin Trouble ist aufgedreht. Sie scheint zu wissen, worum es geht. Die zweifache Titelverteidigerin Melanie Fydrich gibt ein Zeichen, dass sie warten soll. Dann erklingt der Piep-Ton: Strecke frei! Hundetrainerin Melanie beugt sich zu Trouble und lässt sie an ihrem Ohr schnuppern. Fast so, als wenn Trouble ihrem Frauchen etwas flüstert. Kommentator Frank Buschmann sagt: „Die ist schon wieder auf Betriebstemperatur und das ist ihr Signature-Move.“ Ein Markenzeichen also.

Duisburger Gespann macht zum dritten Mal bei „Top Dog“ mit

Für Melanie Fydrich und Trouble geht es in der nächsten Woche weiter. Foto: Foto: Markus Hertrich / RTL

So nämlich hat das Team aus Duisburg auch in den vergangenen beiden Jahren den Parcours eröffnet. Und schon geht es rund. Trouble sprintet los, Melanie hinterher. Unfassbar, wie schnell dieser Hund ist. Über Hindernisse, durchs Bällebad, hin zu Waschmaschinen, aus denen Trouble die Wäsche zieht, damit Frauchen sie aufhängen kann. Hoch auf eine Rampe, oben stupst Trouble einen pinken Gymnastikball über eine Schiene. Danach muss sie Kegel abräumen und wieder eine Treppe runter. In einem Sandkasten muss die Hündin buddeln, ein Seil freilegen, damit Wände fallen, über die das Duo erst dann laufen kann.

Es folgt, für alle Kenner der Sendung, der Klassiker: Pool-Time! Melanie ruft: „Geh schwimmen.“ Trouble springt ohne Zögern ins Wasser. Melanie folgt per Seilbahn. Dann der erlösende Schlag auf den Buzzer: die Stoppuhr zeigt starke 1:21:33 Minuten. Moderator Jan Köppen erwartet die Duisburger zum Interview. Melanie freut sich, wieder dabei zu sein, gerade mit zwei Kindern sei es schön, auch mal wieder intensiv Zeit mit ihrem Hund verbringen zu können. „Das ist Qualitätszeit für uns.“, sagt sie. Als sie erfährt, dass sie wieder um die 5000 Euro Tagessieg und den Einzug ins Finale kämpft, ist die Freude groß.

Vorrunde gemeistert: Alle Duisburger Pfoten sind gedrückt!

Es geht gegen Daria Amélie Tümpfel aus Freital und ihren Sheltie Willy (3) ins Parallel-Duell. Erst durch einen pinken Rettungsring. Das dauert etwas bei Trouble, dann geht es an den Stangen erst flach drunter und dann im Zickzack durch. Auf einem Podest warten die Tiere, bis eine Lampe von rot auf grün springt. Die Hunde sollen jetzt rückwärts durch Reifen laufen. Kontrahent Willy kennt das nicht, das kostet Zeit. Nach einer Rampe folgt ein Sprung über einen Stab. Dann geht es hoch zum Buzzer. Melanie und Trouble sind tatsächlich wieder schneller. Tagessieg!

Studio-Experte Buschmann bemerkt, dass Trouble beim ersten Hindernis Schwierigkeiten hatte: „Es zeigt: Auch der Überhund ist schlagbar.“ Abwarten! Das Finale folgt am nächsten Freitag um 20.15 Uhr. Alle Duisburger Pfoten sind gedrückt!

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg