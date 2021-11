Tödlicher Unfall Dinslaken: Zug rammt Auto auf Bahnübergang

Tödlicher Unfall in Dinslaken: Am Freitagabend kollidierte ein Auto mit einem Personenzug.

Dinslaken. In Dinslaken ist am Freitag ein 73-Jähriger ums Leben gekommen als sein Auto mit einem Zug kollidierte. 200 Fahrgäste mussten den Zug verlassen.

Ein 73-Jähriger aus Duisburg ist am Freitag in Dinslaken ums Leben gekommen: Um 17.16 Uhr kollidierte sein Auto mit einer Regionalbahn auf dem Bahnübergang an der Jägerstraße.

Aus bisher ungeklärter Ursache blieb der Wagen auf den Schienen stehen, teilt die Polizei Wesel mit. „Bei geschlossenen Schranken näherte sich eine Regionalbahn in Richtung Oberhausen, die mit etwa 200 Personen besetzt war“, heißt es in der Pressemitteilung. Trotz Notbremsung der Bahn wurde das Auto mehrere Hundert Meter mitgeschleift.

Der Zug wurde durch den Aufprall so starkt beschädigt, dass die Weiterfahrt unmöglich war. Der Zugführer und eine Zugbegleitung wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Dinslakener Krankenhaus transportiert.

Der 73-Jährige wurde bei dem Unfall tödlich verletzt, der Lokführer und ein Fahrgast erlitten einen Schock und wurden medizinischen betreut. Die 200 Fahrgäste wurden mit Bussen zum Bahnhof Oberhausen transportiert, die Bahnstrecke war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung gesperrt.

Ein Team der Notfallseelsorge des Kreises Wesel und des Opferschutzes der Polizei betreute die Fahrgäste gemeinsam mit dem Dinslakener Rettungsdienst und der Feuerwehr. Da der Zug auf freier Strecke zum Stehen kam setzte die Feuerwehr technische Hilfsmittel ein um die Fahrgäste aus dem Zug zu begleiten. Nach etwa vier Stunden war dieser Einsatz beendet. (ck)

