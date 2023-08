Tödlicher Brandanschlag in Duisburg „war nicht rechtsextrem“

An der Ecke Fischerstraße/Wanheimer Straße in Duisburg-Wanheimerort starben vor 39 Jahren sieben Menschen, viele weitere wurden verletzt. Zum Gedenktag soll hier eine Gedenktafel aufgehängt werden. Damit will die Stadt auch vor rechter Gewalt mahnen. Rechtsanwalt Heinz Schmitt sagt jedoch: „Das war kein rassistischer Brandanschlag."