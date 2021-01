Tödlicher Brand: 41-Jähriger stirbt bei Feuer in Duisburg

Duisburg. An der Metzer Straße in Untermeiderich brennt es am späten Montagabend in einem Mehrfamilienhaus. Für einen Bewohner kommt jede Hilfe zu spät.

Tragisches Ende eines Brandes in Duisburg-Untermeiderich: Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ist am späten Montagabend ein 41 Jahre alter Mann gestorben.

Kurz nach 22 Uhr hatten Zeugen den Notruf gewählt, weil sie Rauch bemerkten, der aus einer Wohnung an der Metzer Straße quoll. Während die Feuerwehr die übrigen Bewohner aus dem Eckhaus retten konnte, kam für den 41-Jährigen, in dessen Wohnung der Brand ausgebrochen war, jede Hilfe zu spät. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wir berichten weiter.

